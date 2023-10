Clima, “smantellare l’attuale sistema energetico è vandalismo economico, ambientale e sociale”

MeteoWeb

“Ciò che viene riportato quotidianamente come una transizione energetica non presenta nessuno dei tratti distintivi dei precedenti cambiamenti nel sistema energetico che è un motore fondamentale delle economie globali”. Lo scrive il Dottor Euan Mearns in un articolo pubblicato per la prima volta su Biz Pac Review il 3 ottobre 2023. Mearns, laurea in geologia e dottorato di ricerca in geochimica isotopica, entrambi presso l’Università di Aberdeen, in Scozia, è membro della CO 2 Coalition di Arlington, in Virginia, e ha fornito servizi analitici all’industria petrolifera globale per oltre 20 anni.

“All’inizio del XIX secolo”, ricorda Mearns, “molte case erano riscaldate a legna e il trasporto avveniva a cavallo, in barca o a piedi. L’industria era alimentata da ruote idrauliche e l’agricoltura da cavalli. Olio di balena, candele o lampade a gas fornivano luce dopo il tramonto. La maggior parte delle persone viveva in condizioni di estrema povertà e nel 1820 l’aspettativa di vita della popolazione mondiale era di circa 26 anni. Entro la fine del secolo, la società era entrata in una fase di trasformazione energetica. Il carbone riscaldava molte case. Nel mondo in via di industrializzazione, la prima illuminazione stradale elettrica era stata installata insieme alla produzione di energia elettrica a carbone e a una rete elettrica rudimentale. Le ferrovie a carbone erano ovunque. Nel 1900 l’aspettativa di vita globale era salita a circa 31 anni”, scrive Mearns.

“Questa transizione è andata di pari passo con la Rivoluzione Industriale lanciata dall’introduzione del carbone, che ha il doppio della densità energetica del legno, e con l’invenzione del motore a vapore nel XVIII secolo. Ad accelerare la trasformazione fu la scoperta da parte di Edwin Drake nel 1859 di una piccola quantità di “olio minerale” in Pennsylvania. E poi, nel 1901, in Texas fu perforato il pozzo Spindletop, che segnò il vero inizio dell’era del petrolio. L’olio minerale raffinato (cherosene) poteva essere utilizzato nelle lampade a olio. La sostituzione dell’olio di balena con il cherosene per la luce ha effettivamente salvato un leviatano dall’estinzione precoce, proprio come il passaggio al carbone per il riscaldamento ha preservato molte foreste”, afferma Mearns.

“La metà del XIX secolo vide anche lo sviluppo dei primi motori a combustione interna, sebbene a quel tempo non esistesse carburante sufficiente per l’industria automobilistica. Il pozzo petrolifero di Spindletop e le successive scoperte hanno cambiato tutto questo. Il mondo era ormai inondato di petrolio senza alcun mercato reale. Poi, nel 1908, Henry Ford lanciò il suo Modello T per dare inizio all’era dell’auto e dei trasporti di massa. Il primo volo a motore dei fratelli Wright nel 1908 portò rapidamente ai viaggi aerei commerciali e infine all’era dei jet”, continua l’esperto.

“Uno sviluppo senza precedenti si è verificato con il XX secolo e con l’introduzione delle centrali nucleari, il cui combustibile a base di uranio contiene più di 16.000 volte il contenuto energetico di carbone, petrolio e gas naturale. Allo stesso tempo, l’energia idroelettrica si è espansa rapidamente e il gas naturale (il combustibile fossile più denso di energia in termini di massa) è diventato più disponibile per la produzione di elettricità, il riscaldamento domestico e la cucina. L’introduzione del riscaldamento centralizzato a gas ha migliorato il benessere delle popolazioni. Intere case sono state riscaldate da radiatori ad acqua calda e le famiglie non hanno dovuto più rannicchiarsi attorno ad un fuoco di carbone. Nel 2000, l’aspettativa di vita della popolazione mondiale era salita a 66 anni, 78 anni nei Paesi ora sviluppati”, continua Mearns.

“Ci sono lezioni da imparare da questa breve storia”, dice l’esperto. “Con l’aggiunta di nuove fonti di energia nel corso dei secoli, la sequenza approssimativa è stata il legno, gli schiavi umani, gli animali da traino, le ruote idrauliche, i mulini a vento, il carbone, il petrolio, il gas naturale, l’energia idroelettrica e l’energia nucleare. Queste aggiunte sono state guidate dai vantaggi delle nuove fonti energetiche rispetto alle vecchie in termini di potenza, densità energetica, efficienza e costi. Le popolazioni hanno abbracciato il nuovo perché ha migliorato gli standard di vita. Una cosa importante da comprendere è che, su scala globale, questo è un processo additivo che avviene gradualmente attraverso gli sforzi di molti individui in tutta la società in molti luoghi. Il legname, gli animali da traino e, tragicamente, gli schiavi umani sono ancora ampiamente utilizzati”.

“In nessun momento della storia umana è stata presa la decisione politica da parte di un numero relativamente ristretto di élite di sostituire forme di energia economiche ed efficienti come i combustibili fossili con tecnologie inferiori e più costose come quella solare ed eolica. Non è possibile gestire servizi pubblici con una fonte energetica che consuma tasse invece di pagarle. Tuttavia, l’attuale cosiddetta transizione viene imposta alle masse dai politici, attraverso diktat e ingenti elargizioni (del nostro denaro). Le tasse vengono sperperate, gli interessi particolari vengono arricchiti e i cittadini gravati di forniture energetiche costose e inaffidabili e di standard di vita ridotti”, afferma ancora l’esperto.

“Praticamente tutto ciò che abbiamo – strade, edifici, automobili, televisori, vestiti, computer, aerei, agricoltura, sistemi educativi, sistemi sanitari, capacità militari – esiste grazie ai combustibili fossili. Il loro uso continuato e l’ulteriore sviluppo dell’energia nucleare promettono di migliorare la vita di miliardi di persone. Eppure, la lunga ascesa del genere umano – spinta da incentivi naturali e governata da leggi economiche e fisiche – viene terribilmente interrotta da persone fuorviate ed egoiste. Lo smantellamento del nostro attuale sistema di approvvigionamento energetico potrebbe essere ricordato come uno dei più grandi atti di vandalismo economico, ambientale e sociale della storia umana. Le motivazioni di coloro che stanno dietro a ciò devono essere messe in discussione”, conclude il Dott. Euan Mearns.