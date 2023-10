Clima, lettera all’Accademia Pontificia delle Scienze: chiesto un “incontro con i catastrofisti che influenzano il Papa”

MeteoWeb

Lo scorso anno inviai a Papa Francesco la lettera che di nuovo allego. Non ricevetti risposta alcuna. Alcuni mesi dopo trovai su internet un intervento di Silvie Cuiod, giornalista aderente a Climalteranti, nota associazione catastrofista in fatto di clima, che così recitava: “Il prof. Uberto Crescenti ha scritto al Papa una lettera relativa alla Enciclica; siccome non ha ricevuto risposta, ora gliela diamo noi”. Come poteva sapere che il Papa non mi aveva risposto? Chi glielo aveva comunicato? Un comportamento davvero sconveniente.

A distanza di poco più di un anno, Sua Santità ritorna sul tema clima con la Laudate Deum. La Bussola Quotidiana nel numero del 7.10. 2023 della sua rivista, pubblica un articolo dal titolo: “Laudate Deum, il catastrofismo sostituisce la fede cristiana”. Condivido totalmente il contenuto di questo articolo e sono deluso del comportamento del Papa in materia di clima. Non solo. Sua Santità ha ricevuto il Premio Nobel per la Fisica Giorgio Parisi, vanto della scienza fisica italiana, che però in tema di clima non ha alcuna conoscenza specialistica scientifica, come lui stesso ebbe a dichiarare in occasione di un incontro con il Presidente Mattarella. Nell’occasione il Presidente aveva ricevuto un gruppo di catastrofisti, uno di loro propose di costituire un Comitato per l’approfondimento del tema presieduto da Giorgio Parisi. Il professore ebbe a dichiarare che lui non poteva presiedere tale Comitato in quanto non esperto di Clima. Inoltre Giorgio Parisi fu tra i Professori dell’Ateneo di Roma, promotori di un documento per contrastare il Rettore che aveva invitato il Cardinale Ratzinger a tenere un intervento in occasione della inaugurazione dell’anno accademico. Il cardinale rinunciò all’invito. (Quando sono stato Rettore della Università G. d’Annunzio, ho deliberato con il Senato Accademico unanime l’attribuzione della onorificenza accademica della Minerva all’allora Cardinale Ratzinger, che venne a Chieti in occasione della inaugurazione dell’anno accademico).

Con l’occasione chiedo a Sua Santità e all’Accademia Pontificia di organizzare un incontro tra noi scettici in fatto di clima e i catastrofisti che influenzano Sua Santità su questo tema. Desidero ricordare che il prof. Antonino Zichichi, che fa parte dell’Accademia, è schierato con noi scettici, che in Italia abbiamo aderito a Clintel, una associazione internazionale che sostiene la non responsabilità dell’uomo nel determinare il riscaldamento climatico. Di questa sezione italiana di Clintel fanno parte numerosi scienziati esperti del tema, come Franco Prodi, Francesco Battaglia, Nicola Scafetta, Mario Giaccio, Giuliano Panza, Alberto Prestininzi, Enrico Miccadei, tutti professori universitari. Anche a nome loro chiedo di essere ricevuto.

Analoga richiesta inviata e reiterata più volte da un anno al Presidente Mattarella è tuttora senza successo. Al contrario il Presidente Mattarella ha ricevuto un gruppo di catastrofisti “capitanati” da Giorgio Parisi critici su una nostra Petizione anticatastrofista sul clima che ha ricevuto in poco tempo l’adesione di oltre 1800 scienziati di tutto di mondo. Nella Petizione sosteniamo che in Italia dobbiamo combattere i veri rischi naturali, soprattutto terremoti (con oltre120 mila morti lo scorso secolo) e dissesti idrogeologici (con la media di 65 morti l’anno per cui il nostro Paese è al 4° posto al mondo) anziché “combattere” il clima. Resto in attesa fiduciosa di una risposta.

Uberto Crescenti

Professore Emerito di Geologia Applicata, Università G. d’Annunzio Chieti Pescara