Covid-19, scoperto importante legame tra SARS-CoV-2 e Candida albicans

MeteoWeb

Il microbiota intestinale può contribuire all’eccessiva risposta immunitaria infiammatoria del Covid-19 secondo uno studio pubblicato oggi su Nature Immunology. Queste osservazioni potrebbero avere implicazioni riguardo al potenziale valore terapeutico del trattamento antifungino durante la fase grave di Covid-19. Precedenti ricerche avevano già dimostrato che gli individui affetti da Covid-19 sono più inclini a una composizione microbica intestinale alterata e a una disfunzione della barriera intestinale, che potrebbero aumentare il movimento di prodotti batterici e tossine nel sangue ed esacerbare la risposta infiammatoria. È stato dimostrato che il microbiota fungino attiva le risposte immunitarie, ma la ricerca sull’effetto dei funghi intestinali sull’immunità dell’ospite nel Covid-19 era fin qui limitata.

Adesso Iliyan Iliev, immunologo delle mucose tra i più preparati al mondo, Professore Associato di Microbiologia e Immunologia in Medicina presso il Joan & Sanford I. Weill Medical College della Cornell University a New York, ha esaminato insieme ai suoi colleghi il microbiota intestinale di 91 individui con Covid-19 provenienti da 3 coorti statunitensi reclutate durante la prima ondata di infezioni da SARS-CoV-2. Di questi, 66 sono stati classificati come affetti da Covid-19 grave e 25 come affetti da Covid-19 moderato. I dati sono stati confrontati con 36 persone che non sono mai state esposte a Covid-19. Gli autori hanno riscontrato un aumento dei livelli di anticorpi contro i funghi intestinali, ma non contro i funghi polmonari o cutanei, soltanto negli individui con Covid-19 grave. L’aumento degli anticorpi non è stato osservato nei soggetti con una forma più moderata della malattia. I livelli di anticorpi contro i funghi erano correlati con un aumento della biomassa di Candida albicans nell’intestino e si è rilevato anche un aumento della frequenza dei neutrofili – un tipo di cellula immunitaria associata a risposte antifungine – nel sangue di individui con Covid-19 grave.

Inoltre, le cellule staminali che danno origine ai neutrofili sono state preparate a rispondere ai funghi fino a un anno dopo la guarigione dalla malattia. Nei topi colonizzati con ceppi di Candida albicans isolati da individui con Covid-19 grave, l’infiltrazione e l’attivazione dei neutrofili nei polmoni dopo l’infezione con SARS-CoV-2 è stata parzialmente risolta dal trattamento antifungino o dal blocco del mediatore infiammatorio IL-6.

Gli autori suggeriscono che gli antigeni fungini possono entrare nella circolazione attraverso la barriera intestinale compromessa e potenzialmente amplificare la risposta infiammatoria negli individui con Covid-19 grave.

Lo studio dimostra il coinvolgimento della Candida albicans nelle forme acute di Covid-19.