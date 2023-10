Covid, flop delle vaccinazioni anche tra i medici: “vaccinato solo l’1%”

MeteoWeb

Con l’arrivo dei mesi autunnali, tornano anche le infezioni respiratorie. In questi giorni, si susseguono gli appelli di medici e infettivologi alla vaccinazione, soprattutto per influenza e Covid. Appelli in questo senso sono arrivati anche dalle autorità europee, come OMS Europa, ECDC e Commissione Europea, che sottolineano anche come tra i più esposti alle infezioni ci sono proprio i medici. Ma anche i medici sembrano disertare la campagna di vaccinazione contro il Covid. Prendendo ad esempio il caso del Lazio, dove nella prima fase è stata data priorità al personale sanitario, nei primi dieci giorni della campagna vaccinale si è vaccinato poco più dell’1%. Secondo quanto riporta “Repubblica”, infatti, su 10.768 medici, 23.777 infermieri e oltre 2.600 operatori socio-sanitari, che operano solo nelle strutture pubbliche, hanno ricevuto il vaccino solo 426 persone. La situazione non cambia molto aggiungendo i dati dei sanitari che lavorano nel settore privato, medici di famiglia, pediatri di libera scelta e operatori delle RSA.

Nel Lazio, la campagna vaccinale, raccomandata a sanitari, fragili e caregiver, è iniziata il 2 ottobre scorso. Dal 16 ottobre, la vaccinazione sarà garantita ai cittadini con età superiore agli 80 anni e alle persone fragili e dal 30 ottobre, anche per le altre fasce della popolazione.

Per quanto riguarda la scarsa aderenza degli operatori sanitari alla campagna vaccinale anti-Covid, si sta procedendo con non più di 100 vaccini al giorno e la situazione non sembra destinata a migliorare, a meno di cambi di rotta. Insomma, una totale mancanza di risposta da parte di coloro che invitano alla vaccinazione.

Va decisamente meglio, invece, la campagna antinfluenzale, con circa 3.800 vaccini somministrati al giorno. Per ogni vaccino contro il Covid, ne vengono somministrati 38 contro l’influenza.