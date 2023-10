Diluvio sul litorale romano: caduta in 3 ore la pioggia di un mese a Fiumicino ed Ostia | FOTO

MeteoWeb

Sull’Italia è finalmente tornato il maltempo ma dopo settimane di stabilità e caldo anomalo, è arrivato mostrando subito i denti. Il litorale romano oggi, infatti, è stato interessato da un temporale stazionario che, tra le 12 e le 15, ha scaricato ingenti quantità di pioggia tra Ostia e Fiumicino. “In attesa dei dati validati di pioggia dell’evento estremo” di oggi, la pagina Facebook “Meteo Lazio” ha pubblicato i dati preliminari di precipitazione delle centraline di Ostia Baleniere e Fiumicino Isola Sacra. “Le stazioni meteorologiche hanno registrato complessivamente 177mm (Ostia) e 122mm (Fiumicino). Considerando la pioggia media annua della zona (che si aggira tra i 700 ed i 750 millimetri) e quella mensile (ottobre 120 millimetri), si è trattato sicuramente di un evento eccezionale per il litorale”, evidenzia “Meteo Lazio”.

In sostanza, a Fiumicino nell’arco di tre ore è caduta la stessa quantità di pioggia che ci si aspetta nell’intero mese di ottobre e ad Ostia ancora di più. Inevitabile conseguenza sono stati allagamenti diffusi, soprattutto ad Ostia, dove i Vigili del Fuoco sono stati impegnati in numerosi interventi per liberare dall’acqua scantinati, garage, piano terra delle abitazioni e negozi in numerose strade della località. Montano le polemiche e le proteste dei cittadini riguardo la pulizia di caditoie e tombini, ma il punto della questione è che in casi come questi, con simili quantità di pioggia cadute in poco tempo, c’è poco che si possa fare per evitare allagamenti, danni e disagi.

