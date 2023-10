Domani Consiglio dei Ministri: verso decreto sui Campi Flegrei

MeteoWeb

Il Consiglio dei Ministri si riunirà domani alle 20. Secondo quanto si apprende da fonti di governo, potrebbe esaminare anche un decreto legge sui Campi Flegrei. Il provvedimento potrebbe contenere un piano di esodo in caso di un evento di bradisismo grave nell’area vicino Napoli colpita da scosse sismiche in questi giorni. Sarà il Ministro Nello Musumeci a portare questo decreto ad hoc in Cdm. È in corso la valutazione delle coperture finanziarie.