Conto alla rovescia per l’eclissi solare anulare, ecco come vedere l’Anello di Fuoco

MeteoWeb

Un’eclissi solare anulare sarà visibile dal Nord al Sud America il 14 ottobre. Durante questo fenomeno, la Luna appare leggermente più piccola del Sole: in quanto tale, non blocca l’intero disco solare come farebbe durante un’eclissi totale. Invece, il satellite copre la maggior parte del disco solare, lasciando “scoperto” il bordo esterno, creando un bellissimo “Anello di Fuoco“.

L’Italia è esclusa dal percorso di visibilità, ma, per chi vuole assistere all’evento cosmico, ci sono diversi webcast che verranno trasmessi in diretta streaming gratuitamente. Ecco quindi, di seguito, come godersi la meraviglia dell’eclissi comodamente da casa propria.

Eclissi solare anulare, come vedere l’Anello di Fuoco in diretta streaming

Per chi desidera guardare l’eclissi solare anulare online, sono disponibili molti live streaming. Innanzitutto, proponiamo il webcast nella NASA, in programma alle 17:30 ora italiana del 14 ottobre 2023.

Il sito timeanddate.com seguirà il fenomeno dall’inizio alla fine con aggiornamenti in tempo reale e informazioni di base. Le immagini verranno trasmesse a partire dalle 16:30 ora italiana.

L’Exploratorium di San Francisco trasmetterà diversi live streaming, a partire dalle 17 e dalle 18 ora italiana.

Slooh invita tutti gli appassionati dello Spazio a partecipare allo Star Party online dalle 17 ora italiana: si potrà assistere all’eclissi solare anulare tramite i telescopi online di Slooh e ascoltare i commenti degli esperti.

Anche il Virtual Telescope Project mostrerà immagini del fenomeno in diretta.