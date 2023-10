Oggi il Sole diventa un Anello di Fuoco, ecco 10 cose strane che accadono durante un’eclissi

MeteoWeb

Oggi un’eclissi solare anulare sarà visibile nelle Americhe: l’Anello di Fuoco risultante non cancellerà completamente il Sole dal cielo come accade per un’eclissi totale. Tuttavia, la Luna bloccherà fino al 90% del disco solare, a seconda della posizione dell’osservatore. Anche se l’imminente fenomeno cosmico non sarà totale, dovrebbe comunque essere spettacolare e potrebbe comportare alcuni effetti bizzarri in genere osservati durante le eclissi solari totali. Ecco alcuni esempi.

Crollo delle temperature

Le temperature possono scendere rapidamente quando la Luna copre il Sole: il calo dipende dalla posizione, dal periodo dell’anno e dal tipo di eclissi. Nella maggior parte dei luoghi si osservano cali di temperatura da 2-5°C durante un’eclissi totale, sebbene possa anche essere maggiore. Le eclissi anulari di solito fanno registrare un cambiamento di temperatura meno estremo, come quando le nuvole coprono il Sole.

I venti cambiano

Oltre al calo della temperatura, le regioni interessate da un’eclissi possono aspettarsi un cambiamento nella direzione del vento. Innanzitutto, il vento si placa man mano che la Luna inizia a oscurare il Sole. Dopo che raggiunge il picco di copertura, inizia a intensificarsi, spesso soffiando in una direzione diversa, secondo quanto ha rilevato uno studio del 2016. Questo effetto si verifica con eclissi totali, anulari e anche parziali.

I grani di Baily

Se si osserva un’eclissi solare totale o anulare (in sicurezza, con un’adeguata protezione per gli occhi), si possono notare frammenti di luce attorno al bordo della Luna che appaiono perlati, come una collana. Questo fenomeno è noto come “grani di Baily“: prende il nome dall’astronomo Francis Baily, che descrisse l’effetto nel 1836, causato dalla luce solare che interagisce con la topografia irregolare della Luna.

Protuberanze solari

Le protuberanze solari, note anche come filamenti, sono enormi strutture di plasma e campo magnetico che emergono dalla superficie del Sole. Normalmente non possiamo vedere queste protuberanze dalla Terra. Durante un’eclissi possono essere visibili dietro la Luna, apparendo come i petali di un fiore.

Interferenze nelle onde radio

Sia le eclissi totali che quelle anulari interferiscono con determinate frequenze delle onde radio, e nessuno sa con certezza perché. Gli scienziati sospettano che potrebbe avere qualcosa a che fare con il modo in cui il Sole interagisce con la ionosfera terrestre, molto sensibile a eventi come brillamenti e tempeste solari. Oggi gli appassionati radioamatori in tutto il Nord America saranno pronti a raccogliere dati su come le eclissi influiscono su queste trasmissioni.

Animali confusi

Quando il cielo diventa improvvisamente scuro nel bel mezzo della giornata, gli animali possono diventare molto confusi. Creature crepuscolari mostrano maggiore attività, mentre gli uccelli tornano ai nidi.

Microrganismi sensibili

Anche i microrganismi potrebbero essere sensibili alle eclissi solari. Uno studio del 2011 sui batteri su piastre Petri di laboratorio durante un’eclissi totale in India ha scoperto che i microbi diventavano più piccoli e assumevano forme diverse vicino al picco dell’eclissi. Tuttavia, questi risultati non sono stati ancora replicati.

Ombre strane

Quando un’eclissi passa sopra di noi, la maggior parte degli occhi è puntata al cielo. Se, invece, si guarda il terreno, le ombre create da alberi e altri oggetti che provocano l’effetto “foro stenopeico” diventano screziate da piccole mezzelune. Durante il picco di un’eclissi anulare, si possono scorgere piccoli anelli di luce. Queste ombre si verificano anche durante le eclissi parziali.

Ombre volanti (eclissi totale)

Pochi secondi prima che un’eclissi raggiunga la totalità, potrebbero apparire strisce ondulate di luce e oscurità su superfici in tinta unita. Queste “ombre volanti” sono un po’ un mistero scientifico: gli astronomi non sanno ancora esattamente cosa le causi o perché appaiano solo raramente. Alcuni scienziati ipotizzano che possano essere una manifestazione delle distorsioni increspate dell’atmosfera terrestre. Qualunque cosa siano, sono state ben documentate: le registrazioni risalgono addirittura al IX secolo, secondo la NASA.

Stelle e pianeti visibili (eclissi totale)

Durante un’eclissi solare totale, la Luna blocca abbastanza luce solare da far apparire nel cielo stelle e pianeti. Tuttavia, solo i più luminosi diventano visibili e quali appaiono dipende dalla posizione della Terra in quel momento.