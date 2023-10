Oggi la maestosa eclissi solare anulare: ecco cosa accadrà e come vedere l’Anello di Fuoco

MeteoWeb

Oggi, 14 ottobre, il Sole apparirà come un ardente Anello di Fuoco nel cielo delle Americhe, durante una suggestiva eclissi anulare. Il fenomeno sarà visibile da diversi Stati USA a partire dall’Oregon, per poi spostarsi attraverso Nevada, Utah, New Mexico e poi Texas. L’evento sarà osservabile anche da alcune aree della California, Idaho, Colorado e Arizona prima di passare nel Golfo del Messico. Successivamente, l’eclissi passerà su Messico, Guatemala, Belize, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panama, Colombia e Brasile. L’eclissi anulare terminerà il suo percorso al tramonto sull’Oceano Atlantico.

Cosa accadrà in dettaglio oggi? Quando si verificherà l’eclissi e come vederla? Di seguito tutto quello che c’è da sapere sull’evento cosmico di oggi, con tanti webcast in cui è possibile seguire le varie fasi con il commento degli esperti e le immagini in diretta dal mondo.

Cos’è un’eclissi solare anulare, l’Anello di Fuoco

Innanzitutto, esistono 3 tipi principali di eclissi. Un’eclissi solare totale avviene quando la Luna blocca completamente il Sole. Un’eclissi solare anulare si verifica quando la Luna si trova più lontano dalla Terra lungo l’orbita e oscura quindi solo una parte del disco solare. Infine, un’eclissi solare parziale si verifica quando la Terra, la Luna e il Sole non sono perfettamente allineati, quindi il disco lunare copre solo una parte della nostra stella.

L’evento di oggi, come noto, è un’eclissi anulare, il che significa che la Luna è lontana dalla Terra e quindi il Sole non sarà completamente oscurato, lasciando un infuocato anello dorato attorno all’oscuro disco lunare. Ciò avverrà gradualmente, con l’eclissi anulare contrassegnata da fasi di eclissi solare parziale.

Quali sono le fasi dell’eclissi solare anulare?

Come mostra l’immagine principale dell’articolo, in alto, durante la prima fase dell’eclissi, la Luna inizierà a passare davanti al Sole, dando inizio ad un’eclissi solare parziale. Durante questa fase, sembrerà che il Sole sia stato “morso”, e questo diventerà sempre più grande col passare del tempo.

Circa 1 ora e 20 minuti dopo l’inizio del primo contatto (17:03 ora italiana), inizia l’eclissi anulare o dell’anularità. La Luna si sposterà completamente davanti al Sole e la luce della stella inizierà a formare l’Anello di Fuoco attorno alla Luna. Un fenomeno interessante che si verifica in questa fase sono i “grani di Baily”, che assumono la forma di goccioline di luce che formano un arco attorno al bordo della Luna. I grani di Bailey sono causati dal bordo irregolare del satellite, che è punteggiato da montagne e valli attraverso le quali scorre la luce solare mentre il Sole viene coperto.

Successivamente, nel momento “clou” (19:49 ora italiana), il Sole appare come un anello arancione contro il cielo nero. A questo punto, la Luna copre completamente il centro del disco solare. La durata dell’anularità dipende da dove viene vista sul percorso dell’eclissi, ma solitamente è compresa tra 4 e 5 minuti.

In seguito, la Luna inizierà ad allontanarsi dal disco del Sole, ponendo fine all’anularità e dando inizio al secondo periodo di eclissi parziale. Gli skywatcher avranno nuovamente l’opportunità di avvistare i grani di Baily lungo il bordo della Luna.

Infine, la Luna si allontanerà dal disco del Sole, non eclissandolo più parzialmente e ponendo fine all’eclissi anulare del 2023 (22:55 ora italiana).

Oggi l’eclissi solare anulare, ecco come vedere l’Anello di Fuoco online in diretta streming

Per chi desidera guardare l’eclissi solare anulare online, sono disponibili molti live streaming. Innanzitutto, proponiamo il webcast della NASA, in programma alle 17:30 ora italiana del 14 ottobre 2023.

Il sito timeanddate.com seguirà il fenomeno dall’inizio alla fine con aggiornamenti in tempo reale e informazioni di base. Le immagini verranno trasmesse a partire dalle 16:30 ora italiana.

L’Exploratorium di San Francisco trasmetterà diversi live streaming, a partire dalle 17 e dalle 18 ora italiana.

Slooh invita tutti gli appassionati dello Spazio a partecipare allo Star Party online dalle 17 ora italiana: si potrà assistere all’eclissi solare anulare tramite i telescopi online di Slooh e ascoltare i commenti degli esperti.

Anche il Virtual Telescope Project mostrerà immagini del fenomeno in diretta.

La prossima eclissi sarà lunare

In genere un’eclissi solare si verifica sempre circa 2 settimane prima o dopo un’eclissi lunare: a volte ci sono 2 eclissi consecutive, ma altre volte ce ne sono 3 durante la stessa stagione di eclissi. Il 28 ottobre, un’eclissi lunare parziale sarà visibile da gran parte dell’emisfero orientale, tra cui Europa (Italia compresa), Africa, Asia, Antartide e Oceania. Durante l’eclissi lunare parziale, la Luna attraverserà l’ombra della Terra, e apparirà meno luminosa del solito. L’eclissi lunare parziale inizierà alle 21:36 ora italiana e terminerà alle 22:52.