Le eclissi vanno sempre “in coppia”, doppio spettacolo nel cielo di ottobre

Un’eclissi oscurerà sia il Sole che la Luna a questo mese. L’eclissi solare anulare del 14 ottobre sarà visibile dal Nord al Sud America. Questo tipo di fenomeno si verifica quando la Luna è leggermente più lontana dalla Terra del solito, facendola apparire troppo piccola per oscurare l’intero Sole, lasciando invece visibile un sottile “Anello di Fuoco“. Successivamente, il 28 ottobre, un’eclissi lunare parziale sarà visibile da gran parte dell’emisfero orientale, tra cui Europa (Italia compresa), Africa, Asia, Antartide e Oceania. Durante l’eclissi lunare parziale, la Luna attraverserà l’ombra della Terra, e apparirà meno luminosa del solito. L’eclissi lunare parziale inizierà alle 21:36 ora italiana e terminerà alle 22:52.

Le eclissi vanno sempre “in coppia”

In genere un’eclissi solare si verifica sempre circa 2 settimane prima o dopo un’eclissi lunare: a volte ci sono 2 eclissi consecutive, ma altre volte ce ne sono 3 durante la stessa stagione di eclissi.

Eclissi solare anulare del 14 ottobre

Milioni di persone nelle Americhe potranno assistere il 14 ottobre ad un’eclissi solare anulare. Il fenomeno dovrebbe essere visibile, meteo permettendo, lungo un percorso che coprirà parti degli Stati Uniti, del Messico e di diversi Paesi dell’America Centrale e del Sud America.

Un’eclissi solare si verifica quando la Luna si sposta tra la Terra e il Sole. Quella che avverrà il 14 ottobre è detta “anulare” perché il satellite si interpone tra il nostro pianeta e la stella in un momento in cui la Luna si trova approssimativamente nel punto più lontano dal nostro pianeta. Non oscura completamente il Sole, a differenza di un’eclissi solare totale.

Quindi, poiché la Luna è più lontana del solito dalla Terra durante un’eclissi solare anulare, il satellite non oscura completamente il Sole, ma sembra invece un disco scuro sovrapposto alla faccia più grande e luminosa del Sole. Di conseguenza, l’eclissi sembrerà momentaneamente un “Anello di Fuoco” che circonda il disco scuro della Luna.

Secondo la NASA, negli USA il fenomeno sarà visibile in Oregon, California, Nevada, Utah, Arizona, New Mexico e Texas. Il percorso dell’eclissi attraverserà poi parti del Messico, Guatemala, Belize, Honduras, Nicaragua, Panama, Colombia e Brasile prima di terminare al tramonto nell’Oceano Atlantico. In altre aree del Nord America, dell’America Centrale e del Sud America si potrà vedere un minore oscuramento del Sole.

Eclissi lunare parziale il 28 ottobre 2023

Il cielo di ottobre ci riserva anche un’eclissi parziale di Luna, con la Terra che, la sera del 28, proietterà la sua ombra su parte della superficie del nostro satellite. Durante l’evento, visibile in Europa (Italia compresa), gli osservatori saranno in grado di vedere parte della Luna oscurata dall’ombra della Terra. Il fenomeno sarà osservabile anche in gran parte dell’Africa, del Medio Oriente e dell’Asia, ma nelle Americhe orientali sarà visibile solo durante il sorgere del satellite e in Australia occidentale durante il suo tramonto.

Si tratterà di una piccola eclissi lunare parziale, il che significa che solo una porzione relativamente ristretta della Luna sarà soggetta all’oscuramento causato dall’ombra della Terra che passerà sulla sua superficie. Potremo vedere l’estrema parte meridionale eclissarsi tra le 21:35 e 22:53.

Ecco gli orari in dettaglio:

L’eclissi di penombra inizia alle 20:02 ora italiana;

inizia alle 20:02 ora italiana; L’eclissi parziale di ombra inizia alle 21:35;

inizia alle 21:35; Il picco è alle 22:14;

è alle 22:14; L’eclissi parziale di ombra termina alle 22:52;

alle 22:52; L’eclissi di penombra termina alle 00:26 del 29 ottobre.