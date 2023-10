Vivere più a lungo e con meno tumori “grazie” alla bomba atomica? Gli effetti delle radiazioni a basso dosaggio

MeteoWeb

Nel 1945, gli americani lanciarono bombe atomiche su Hiroshima e Nagasaki. In questo inferno morirono oltre 200.000 persone, spesso dopo un lungo calvario. Ma ci furono anche più di 350.000 sopravvissuti (registrati), chiamati “Hibakusha” in Giappone. Al momento supremo (o poche settimane dopo) si trovavano a pochi chilometri dal punto zero e avevano ricevuto una quantità significativa di radiazioni, almeno decine di volte superiore alla radiazione di fondo naturale a cui siamo esposti tutti. Al 31 marzo 2023, quasi 80 anni dopo le esplosioni, erano ancora vivi 113.649 Hibakusha. La loro età media è di 85,01 anni, un dato notevole perché l’attuale aspettativa di vita giapponese è di 84,14 anni. “I sopravvissuti alla bomba atomica hanno vissuto circa un anno in più rispetto ai giapponesi in generale. Hanno anche un minor rischio di cancro”, secondo Shizuyo Sutou, Professore all’Università Shujitsu di Okayama. Inoltre, secondo le statistiche giapponesi regolari, tra gli Hibakusha attualmente viventi possiamo aspettarci almeno 82 centenari, secondo quanto riferisce il Professor Sutou.

Vivere più a lungo “grazie” alla bomba atomica? È proprio questa la convinzione di Sutou e di tanti altri scienziati, che chiedono un approccio radicalmente diverso ai presunti pericoli delle radiazioni, basato meno sulla paura e sull’esagerazione dei rischi, e più sulle proprietà benefiche delle radiazioni, andando così contro la politica ufficiale, secondo la quale le radiazioni sono sempre pericolose, anche nelle quantità più piccole. Questo fu deciso nel 1956 dalla prestigiosa American National Academy of Sciences. Questa posizione divenne in seguito nota come modello Linear-no-Threshold (LNT), che ora è profondamente radicata in regolamenti governativi molto estesi e, soprattutto, severi in tutto il mondo per proteggerci anche dalla minima radiazione.

Gli sforzi per allentare questa politica sono finora falliti, ma la situazione potrebbe cambiare ora che si è scoperto che la decisione del 1956 era basata su un inganno e altri comportamenti scorretti da parte di un vincitore del Premio Nobel e della stessa Accademia.

Come si è arrivati al modello LNT

Al tempo della bomba atomica su Hiroshima e Nagasaki, il cancro causato dalle radiazioni non era ancora al centro dell’attenzione, ma lo erano le mutazioni. Questo fu principalmente il lavoro del Professor Hermann Muller, che aveva ricevuto il Premio Nobel per aver scoperto nel 1927 che le radiazioni potevano causare mutazioni nei moscerini della frutta. Muller sosteneva che questo sarebbe stato un problema anche per gli esseri umani e che era sempre un pericolo, perché secondo lui non esisteva una dose sicura di radiazioni.

Nel 1946, J. V. Neel fu incaricato di condurre un importante studio scientifico sui danni al materiale ereditario e sulle mutazioni nei figli degli Hibakusha. Lo studio era ampio e comprendeva 70.000 neonati, ma Neel riferì nel 1956 di non essere stato in grado di trovare alcuna mutazione. E ricerche successive in tutto il mondo hanno confermato questo risultato più e più volte.

Muller preparò un rapporto sui pericoli delle radiazioni per la National Academy of Sciences degli Stati Uniti, evidenziando la sua ricerca sulle mutazioni, vincitrice del Premio Nobel, ma senza menzionare le ricerche di Neel, che non aveva trovato mutazioni. Il che è strano, considerando che la ricerca di Muller era stata condotta molti anni prima e sui moscerini della frutta, mentre la ricerca di Neel era molto più recente ed era stata condotta sulle persone. Diversi scienziati protestarono contro l’affermazione di Muller secondo cui le radiazioni sono sempre pericolose, lavorando con le radiazioni per anni senza problemi. Inoltre, non c’è posto sulla terra senza radiazioni: dove dovremmo andare?

Alla fine, la spuntò Muller, secondo alcuni, in parte a causa dei legami che lui e i suoi clienti avevano con il gigante petrolifero Rockefeller, che temeva la concorrenza dell’energia nucleare emergente. Da quel momento in poi, si affermò il dogma del modello LNT.

Altri dubbi sul modello LNT

Nel 1958, fu avviato un nuovo studio, destinato a monitorare la salute e la longevità di 93.000 Hibakusha. Questo “Life Span Study” (LSS) è ancora in corso ed è una delle più importanti fonti di informazioni sugli effetti della bomba atomica. I primi risultati apparvero nel 1988. Hanno confermato che le radiazioni possono abbreviare la vita e causare il cancro, ma questo si è rivelato dipendere molto dalla distanza dal punto zero al momento dell’esplosione delle bombe e soprattutto dalla quantità di radiazioni ricevute. A meno di 2,8 chilometri dall’”epicentro”, si scoprì infatti che le radiazioni accorciavano la vita, ma tra i 2,8 e i 7 chilometri di distanza, gli Hibakusha vivevano effettivamente più a lungo e avevano meno tumori rispetto ai giapponesi “normali” che non avevano ricevuto radiazioni e che erano ancora più lontani. Gli Hibakusha avevano ricevuto tra i 100 e i 200 milliSievert di radiazioni (da tenere presente che il cittadino medio del mondo riceve 2,4 milliSievert all’anno). Il cancro è apparso solo dopo dosi superiori a 200 milliSievert, sebbene l’effetto non sia forte. Una persona media ha una probabilità del 40% di sviluppare il cancro nel corso della sua vita; per un Hibakusha questa probabilità è del 41%.

Questi risultati hanno fatto dubitare ancora una volta molti scienziati del dogma del modello LNT: è possibile che esista un livello di radiazione ottimale? Effetti positivi simili sono stati riscontrati in altri studi altrove, ma questi sono stati valutati per lo più attraverso la lente del modello LNT: “non può essere corretto perché sappiamo che le radiazioni sono sempre dannose”.

Un ambiente senza radiazioni non è più sano

La Terra stessa è radioattiva da miliardi di anni ed è anche bombardata da molte radiazioni provenienti dal cosmo. La caratteristica della radioattività è che sta diventando sempre meno. Tutto ciò che è vivo oggi ha meccanismi di protezione adattati a quei livelli di radiazioni più elevati. Se le radiazioni fossero sempre pericolose, ci si aspetterebbe che un ambiente senza radiazioni fosse molto salutare. Ma non è vero. In molti luoghi del mondo, la radiazione naturale è significativamente più elevata della media terrestre. C’è più radiazione cosmica sulle montagne e nel suolo ci sono uranio, torio e radio in tutti i luoghi. In zone come Kerala (India), Ramsar (Iran), Guarapari (Brasile), le persone ricevono molte più radiazioni dei soliti due milliSievert all’anno.

Temendo che i cittadini ricevessero più di un milliSievert di radiazioni, migliaia di persone furono evacuate durante il disastro nucleare di Fukushima nel 2011. Secondo il Professor Sutou, 2.099 di loro morirono nel panico. Altre migliaia di persone sarebbero morte a causa del freddo. Molti scienziati ritengono che questa evacuazione non sarebbe mai dovuta avvenire.

Altri studi contro il modello LNT

In uno studio del 2022, Shizuyo Sutou ha discusso degli effetti delle radiazioni a basso dosaggio. “La Terra era altamente radioattiva quattro miliardi di anni fa quando emerse la vita. Ancora oggi, tutti gli esseri umani sono bombardati da 20.000 radiazioni ogni secondo. Sebbene le dosi elevate di radiazioni siano pericolose, gli organismi si sono evoluti non solo per tollerare le radiazioni a dosi più basse ma anche per trarne beneficio (ormesi). L’ormesi è prevalente in tutte le specie sotto vari aspetti. Un esempio è che gli Hibakusha (sopravvissuti giapponesi alla bomba atomica) hanno una durata di vita più lunga e hanno, in media, un rischio inferiore di cancro”, sostiene Sutou nello studio. “Molti microbi prosperano nelle regioni profonde del sottosuolo consumando le radiazioni come fonte di nutrimento. Le radiazioni a basso dosaggio (LDR) sono efficaci nel trattamento dei pazienti affetti da Covid grave, ma l’errato modello LNT ostacola il pieno utilizzo benefico delle LDR”, continua l’esperto.

“Mi sono impegnato nel monitoraggio delle radiazioni a Fukushima nel luglio 2011. Poiché mi era stato insegnato che le radiazioni sono infinitamente pericolose, in questa occasione ho studiato gli effetti delle radiazioni e ho scoperto che l’LNT è falso. Noi giapponesi abbiamo sopportato gli attacchi delle bombe atomiche e l’incidente di Fukushima. Tuttavia, la maggior parte degli Hibakusha ha vissuto più a lungo, con un minor rischio di cancro”, afferma Sutou.

Anche in un altro studio del 2019, Sutou ha affermato che “le radiazioni a basso dosaggio delle bombe atomiche hanno allungato la durata della vita e ridotto la mortalità per cancro rispetto agli individui non irradiati”. L’esperto ha affermato ancora che “se non fosse stato per l’LNT, non si sarebbero verificate enormi perdite umane, sociali ed economiche in seguito all’incidente della centrale nucleare di Fukushima Daiichi. Per molte ragioni, l’LNT deve essere rivisto o abolito, con cambiamenti basati non sulla politica ma sulla scienza”.

In un altro studio del 2018, pubblicato su The Journal of Nuclear Medicine, Mohan Doss (Fox Chase Cancer Center, Philadelphia, Pennsylvania) sostiene che “le rigide normative” conseguenti al modello LNT “hanno aumentato i costi di conformità per i vari usi delle radiazioni, compresa la medicina nucleare. Anche le preoccupazioni relative ai bassi livelli di radiazioni dovuti all’assenza di una soglia hanno avuto conseguenze negative”. “La giustificazione del modello LNT si basava sul concetto che bassi livelli di radiazioni aumentano le mutazioni e che un aumento delle mutazioni implica un aumento dei tumori. Questo concetto potrebbe non essere valido. Le radiazioni a basso dosaggio aumentano le difese come gli antiossidanti e gli enzimi riparatori del DNA. Le difese potenziate ridurrebbero il danno endogeno al DNA che si sarebbe verificato nel periodo successivo, e quindi il risultato sarebbe una riduzione del danno e delle mutazioni del DNA”, afferma Doss. “Sebbene le mutazioni siano necessarie per provocare il cancro, non sono sufficienti poiché il sistema immunitario elimina le cellule tumorali o le tiene sotto controllo. Il sistema immunitario svolge un ruolo estremamente importante nella prevenzione del cancro, come indicato dal sostanziale aumento del rischio di cancro nei pazienti immunodepressi. Pertanto, poiché le radiazioni a basso dosaggio migliorano il sistema immunitario, ridurrebbero i tumori, dando luogo a un fenomeno noto come ormesi da radiazioni. Esistono prove considerevoli a favore dell’ormesi da radiazioni e contro il modello LNT, inclusi studi sui sopravvissuti alla bomba atomica, sulle radiazioni di fondo, sulle radiazioni ambientali, su pazienti affetti da cancro, sulle radiazioni mediche e sulle esposizioni professionali. Considerando la forza delle prove contro il modello LNT e la debolezza delle prove a suo favore, la presente analisi indica che gli organi consultivi sarebbero costretti a respingere il modello LNT. Quindi, potremmo avvicinarci alla fine dell’era del modello LNT”, afferma Doss nel suo articolo.

In uno studio del 2023, Marek K. Janiak (Professore Emerito di Scienze Mediche) e Michael P. R. Waligórski (Accademia polacca delle Scienze) sostengono che “le prove accumulate nel corso di molti anni indicano chiaramente che l’esposizione degli esseri umani a basse dosi di radiazioni non provoca alcun danno e spesso favorisce la salute”. Discutendo i risultati di alcune analisi epidemiologiche, studi clinici e studi sperimentali controllati su animali, Janiak e Waligórski affermano che “i dati epidemiologici indicano la presenza di una soglia e un allontanamento dalla linearità agli intervalli di dose più bassi. Studi sperimentali dimostrano chiaramente la differenza qualitativa tra i meccanismi biologici e gli effetti a dosi basse e più alte di radiazioni ionizzanti. È giunto il momento di sostituire il paradigma LNT con una relazione dose-effetto scientificamente fondata in cui vengano sfruttati modelli ormetici quantitativi realistici o modelli di soglia”.

L’opposizione contro il dogma LNT

L’impulso più forte al cambiamento del modello LNT potrebbe venire dalle scoperte del tossicologo Edward Calabrese, Professore all’Università del Massachusetts. Per vent’anni, ha studiato attentamente la storia del dogma LNT, concludendo che c’era stato un inganno, come dimostra la vicenda di Neel. Calabrese mostra che l’esperimento sul moscerino della frutta che ha convinto il mondo che le radiazioni causano mutazioni è stato condotto con livelli di radiazioni incredibilmente elevati, rendendo impossibile dire qualsiasi cosa sulle basse dosi o sugli effetti sugli esseri umani. Lo studio di ricerca di Muller su questo argomento non è stato sottoposto a revisione paritaria e ha accettato un Premio Nobel sapendo che altri scienziati gli avevano già dimostrato che si sbagliava, spiega Calabrese nella letteratura scientifica.

In conclusione, gli effetti benefici delle basse dosi di radiazioni rappresentano un promettente campo di ricerca che potrebbe aprirsi con l’abolizione del modello LNT. Meno paura, inoltre, aprirebbe anche la porta all’energia nucleare.