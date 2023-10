Affascinante fenomeno in Francia: skypunch nel cielo di Parigi, un “buco” tra le nuvole | FOTO

MeteoWeb

Affascinante e raro fenomeno meteorologico nel cielo di Parigi: è virale la fotografia che ritrae un “buco” formatosi ieri in mezzo alle nuvole quasi sopra la Tour Eiffel, noto come “skypunch“. Gli esperti di Météo France hanno spiegato che questo fenomeno si verifica in seguito al collasso delle gocce presenti nelle nuvole, e può essere osservato in presenza di nubi specifiche, stratocumuli, cirrocumuli o altocumuli. Queste nubi si estendono tra i 1.500 e i 10mila metri sul livello del mare. “Questo fenomeno molto raro deriva dalla caduta di cristalli di ghiaccio che formano uno strato di nuvole medie“, ha sottolineato Météo France in un articolo dedicato a un’altra nube analoga osservata nella Guyana francese nel luglio 2022. Questa caduta “non è spesso innescata naturalmente“. “Di solito citiamo l’esempio di un aereo in transito“, che “genera un rapido ma breve calo di pressione e quindi abbassa la temperatura in un determinato luogo“.

Le particelle raffreddate nella nube (la cui temperatura è inferiore al punto di congelamento ma che non riescono a congelare per una tensione superficiale tale da impedirne la solidificazione) si congelano e si aggiungono ai cristalli di ghiaccio già presenti. Tutto diventa quindi troppo pesante e cade. Tuttavia, il fenomeno può avere un’origine naturale, in presenza di un cambiamento atmosferico in quota come l’arrivo di un fronte.