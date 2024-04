Spettacolo nelle Prealpi Trevigiane, fenomeno affascinante sul Monte Pizzoc | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Nelle Prealpi Trevigiane si è manifestato un affascinante fenomeno ottico ieri pomeriggio: un suggestivo alone solare è stato immortalato da Loris Cao sul Monte Pizzoc. Questo fenomeno, risultato della diffrazione della luce solare, offre una testimonianza visiva della bellezza e della complessità dei fenomeni atmosferici.

Cos’è un alone solare

Un alone solare è un fenomeno ottico atmosferico che si verifica quando la luce solare viene diffusa o deviata dalle particelle sospese nell’atmosfera terrestre. Queste particelle possono essere gocce d’acqua, cristalli di ghiaccio o polvere, e la diffrazione della luce da parte di tali particelle crea cerchi luminosi intorno al Sole.

Alone solare immortalato da Loris Cao sul Monte Pizzoc

La formazione degli aloni solari avviene quando la luce solare entra in contatto con le particelle atmosferiche e viene deviata dalla loro superficie. Questa deviazione della luce avviene secondo le leggi della fisica ottica, come la rifrazione e la diffrazione. A seconda del tipo di particelle e della loro forma, gli aloni possono presentare varie forme e colori, come cerchi, archi o macchie colorate intorno al Sole.

I cristalli di ghiaccio, che possono formarsi nelle alte regioni dell’atmosfera, sono spesso responsabili della formazione degli aloni solari più comuni. Questi aloni possono essere osservati principalmente quando il Sole è basso sull’orizzonte, come all’alba o al tramonto.

Gli aloni solari sono fenomeni naturali affascinanti che offrono non solo spettacoli visivi straordinari, ma anche un’importante opportunità di studio scientifico per comprendere meglio la fisica della luce e dell’atmosfera terrestre.

