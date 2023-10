Emergenza incendi nel Messinese: “ingenti danni” | FOTO

MeteoWeb

Ingenti danni nel territorio di San Pier Niceto, Gioiosa Marea, Condró, Villafranca Tirrenica ma nessun ferito. È questo il bilancio che emerge dal sopralluogo che la Protezione Civile regionale della Sicilia sta effettuando nelle zone del Messinese colpite dagli incendi questa notte e in cui ci sono ancora focolai. “I volontari di Protezione Civile, che hanno lavorato nella notte anche a supporto dei Vigili del Fuoco per contenere le fiamme, sono riusciti a dare la massima assistenza alla popolazione”, si legge in una nota del Dipartimento regionale della Protezione Civile. “Il Presidente della Regione siciliana Renato Schifani segue attentamente l’evolversi della situazione da ieri, mantenendosi in stretto raccordo con il direttore generale della Protezione Civile siciliana, Salvo Cocinam che è sui luoghi con i tecnici del Dipartimento regionale, con i sindaci e con il personale dell’arma dei Carabinieri”.