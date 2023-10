Incendi Sicilia: le fiamme minacciano 100 ettari di bosco ad Aidone, nell’Ennese

MeteoWeb

Temperature ancora alte in questa ultima domenica di ottobre in Sicilia, con punte di +28-29°C in varie zone della regione, Ennese incluso. Qui sono attivi almeno tre fronti di incendio. Uno di questi, in territorio di Aidone, minaccia al momento circa 100 ettari di bosco in contrada Serre Baccarato. Sul posto sta lavorando da terra una squadra del Corpo Forestale con il supporto della Protezione Civile, in attesa dell’intervento di un elicottero che, comunque, potrà operare solo fino al tramonto.