Incendi Sicilia, enorme rogo a Capo Calavà: le fiamme minacciano un villaggio turistico | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Dopo una giornata di fuoco, gli incendi non danno tregua al Messinese. Un altro rogo è divampato nei boschi alle spalle di Capo Calavà e si è esteso velocemente fino a minacciare molto da vicino un villaggio turistico sulla costa. Impressionanti le immagini a corredo dell’articolo. Chiusa la Strada Statale 113 nei pressi proprio di Capo Calavà: chi deve recarsi in direzione Messina dovrà entrare in autostrada a Brolo; viceversa chi da Messina dovrà dirigersi verso Palermo, dovrà entrare nello svincolo di Patti.

La situazione resta seria a Villafranca Tirrena e a Gioiosa Marea dove le 13 persone evacuate non sono ancora potute tornare nelle rispettive abitazioni.

In corso in Prefettura un vertice con i sindaci di Villafranca Tirrena, Gioiosa Marea, San Piero Patti e Saponara, insieme ai rappresentanti di Vigili del Fuoco, Corpo Forestale regionale, Protezione Civile, 118, forze dell’ordine, Capitaneria di Porto di Milazzo, Consorzio Autostrade Siciliane, Anas, Enel e Tim.

Foto







/