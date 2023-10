Incendi Sicilia, torna lo scirocco: dichiarata la fase di preallerta per domani

MeteoWeb

Dopo la paura e la devastazione nelle province di Palermo e Messina dei giorni scorsi, insieme allo scirocco torna il pericolo incendi in Sicilia. La Protezione Civile regionale ha diramato una nuova allerta per rischio incendi valida per la giornata di domani, lunedì 23 ottobre. L’avviso indica pericolosità incendi media sulla Sicilia centro-occidentale con dichiarata fase di preallerta nelle province di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Palermo e Trapani. “I sindaci attivino le procedure previste nel piano comunale di emergenza“, afferma il Dipartimento della Protezione Civile regionale. Nessuna allerta per rischio incendi nelle restanti province.