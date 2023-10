Incendi, situazione sotto controllo nel Palermitano: ancora fiamme a Monreale | FOTO

MeteoWeb

Dopo una giornata molto difficile, con il vento di scirocco ad alimentare le fiamme, la situazione incendi in provincia di Palermo è ora “sotto controllo”, comunica il Comando dei Vigili del Fuoco. L’intervento di maggiore complessità si è verificato in località ‘Strada Vicinale Manca Miccini’, a Monreale. L’incendio ha impegnato tre squadre dei Vigili del Fuoco e due autobotti di supporto, oltre a un Canadair. L’incendio al momento è confinato in un’area distante dalle abitazioni, alcune delle quali evacuate dagli stessi proprietari. Nessun danno comunque a persone o abitazioni. Tra ieri sera e oggi, sono stati compiuti dal comando provinciale dei Vigili del Fuoco oltre 20 interventi per incendi di vegetazione.

Numerosi incendi sono divampati in molte altre zone della Sicilia oggi.