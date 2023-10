25 incendi ancora attivi in Sicilia: lo scirocco alimenta le fiamme | VIDEO

MeteoWeb

Sono saliti a 25 gli incendi in corso in Sicilia, alle prese con un forte scirocco che porta le temperature a livelli eccezionali e alimenta le fiamme. Sono diversi i fronti in cui sono impegnati i Forestali, i Vigili del Fuoco e i volontari della Protezione Civile. In provincia di Palermo, gli incendi sono adesso 8, a Catania 7, a Messina 6, ad Agrigento 3 e a Caltanissetta 1. Nel Palermitano, le fiamme sono divampate a Petralia Sottana in contrada Calanchi, a Cefalù in contrada Vatalara e contrada Pizzo Sant’Angelo, a Godrano in contrada Cannitello a Monreale in contrada Miccini, a Ciminna, a Prizzi in contrada Filaga. Nel Catanese, a Maniace in contrada Pezzo, a Ragalna in contrada Piano Vetore, a Randazzo in contrada Rocca Mandorla, a Biancavilla in contrada Menecucchitta, a Bronte in contrada Nave Soprano. I roghi sono divampati nel Messinese nel capoluogo in contrada Ortoliuzzo, a San Fratello in contrada Vetrana, a San Piro Patti in contrada Sciardi, a Villafranca Tirrena a Calvaruso, a Gioiosa Marea. Nell’Agrigentino, a Casteltermini in contrada Viviano e nel Nisseno a Niscemi in contrada Vituso.

