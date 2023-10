Drammatico incidente a Mestre, 21 morti e 15 feriti: “il pullman era elettrico, hanno preso fuoco le batterie | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Il bilancio dell’incidente a Mestre è di “21 morti e 15 feriti“. È quanto ha confermato il prefetto di Venezia Michele Di Bari, in collegamento a Tg1 Mattina. “Tra i deceduti sono stati identificate già 7 persone, di cui 4 ucraini, un italiano, ovvero l’autista, un tedesco e una donna di nazionalità non nota, forse ucraina“. Sono stati rimossi nel corso della notte i resti del pullman precipitato ieri sera dal cavalcavia. Il mezzo è stato sollevato dopo ore di lavoro ininterrotto dalle squadre dei vigili del fuoco con il supporto di due gru e poi posto su un pianale per essere portato in un deposito.

Il Comune di Venezia ha comunicato di avere riaperto al traffico sul cavalcavia interessato dall’incidente in cui ora si può viaggiare solo su una corsia. Le operazioni sono proseguite per l’intera notte e ancora ora la strada è presidiata dall’alto dalle forze dell’ordine.

“L’estrazione delle persone è stata complicata“: è quanto ha dichiarato il comandante provinciale dei vigili del fuoco, Mauro Luongo. Il pullman “era abbastanza pieno: abbiamo contato 39 persone tra cui anche qualche minore“. “Tra le difficoltà il fatto che il pullman era elettrico quindi con le batterie. Purtroppo hanno preso fuoco con l’impatto. Le batterie hanno delle criticità quando sono calde. Ecco perché le operazioni sono state un po’ più lunghe per rimuovere il mezzo“.

“Shuttle to Venice” (navetta per Venezia) aveva scritto nell’ultimo post su Facebook l’autista del pullman precipitato, alle 18;30, un’ora e mezza prima della tragedia. Il messaggio geolocalizzava Alberto Rizzotto, 40 anni, morto con i 20 passeggeri, allo ‘Hu Camping’ di Marghera.

Pullman precipita da cavalcavia a Mestre: le operazioni dei vigili del fuoco