Inquinamento alle stelle, ecco la Pianura Padana vista dallo Spazio

Mese di ottobre al via con una fase meteorologica anomala, caratterizzata da sole, tempo stabile e caldo estivo fuori stagione, una condizione determinata dalla presenza dell’alta pressione nordafricana e dall’aria calda ad essa associata. Complice il regime di subsidenza indotto dall’anticiclone subtropicale, è netto il peggioramento della qualità dell’aria in Pianura Padana in questi ultimi giorni. Bloccati, dunque, il rimescolamento della massa d’aria nei bassi strati dell’atmosfera e i moti verticali. Ne consegue un graduale accumulo di polveri sottili e inquinanti atmosferici soprattutto nelle grandi città della Val Padana.

L’assenza di precipitazioni di rilievo e il caldo anomalo proseguiranno probabilmente per tutta la prima decade, salvo una breve fase instabile tra domani e giovedì sulle Alpi e al Nord/Est.

