Brutte notizie per il razzo europeo Vega, lancio rinviato a data da destinarsi

Il consorzio europeo Arianespace ha deciso di rinviare a data da destinarsi il lancio del razzo Vega, interrotto all’ultimo momento mentre veniva preparato per il liftoff dallo spazioporto europeo in Guyana francese. Arianespace ha riferito che “proseguono i controlli delle apparecchiature che hanno causato l’interruzione del conto alla rovescia“, che hanno determinato il primo rinvio, di 24 ore. La nuova data sarà definita “appena concluse le indagini“, è stato evidenziato, senza ulteriori dettagli.

In ogni caso, Arianespace si è premurata di sottolineare che sia lo vettore che i 2 satelliti di osservazione della Terra e il resto dei payload della missione “sono in condizioni stabili e sicure“. I satelliti sono Theos-2, per l’Agenzia thailandese di geoinformatica e tecnologie spaziali e Formosa-7R/Triton, per l’Agenzia spaziale di Taiwan (TASA). Il primo, prodotto da Airbus, è progettato per offrire immagini con una risoluzione di 50 cm a terra e integrare le informazioni offerte dal Theos-1, lanciato nel 2008 anche per la Thailandia. Il Formosat-7R/Triton è dotato di un sistema di riflettometria che gli consente di catturare i segnali riflessi sulla superficie del mare e che verranno utilizzati per calcolare i venti negli oceani e quindi aiutare a prevedere l’intensità e il percorso dei cicloni.

Inoltre, la missione VV23 di questo razzo Vega comprende anche 10 minisatelliti, tra cui 3 provenienti da un programma dimostrativo condotto dall’Istituto Nazionale di Tecnologia Aerospaziale della Spagna (INTA) e dalla Commissione Europea per monitorare le acque interne della penisola iberica.