Maltempo, scatta l’allerta meteo rossa in Emilia-Romagna: si alza livello di Nure e Parma-Baganza

MeteoWeb

E’ scattata alle 12 l’allerta meteo rossa per il maltempo in Emilia-Romagna. “Le intense precipitazioni osservate e previste nella giornata di oggi determineranno livelli idrometrici prossimi o superiori alle soglie 3 su Aveto, Nure e Parma-Baganza, prossimi o superiori alle soglie 2 negli altri corsi d’acqua del settore occidentale della regione, con diffusi fenomeni franosi, estesi ruscellamenti lungo i versanti e rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici nel reticolo minore con fenomeni di erosione spondale,” si legge nel bollettino diramato dalla Protezione civile regionale sulla base delle previsioni Arpae. Nella serata, “si prevedono condizioni del mare sotto costa che possono generare localizzati fenomeni di ingressione marina ed erosione del litorale, in particolare nella costa ferrarese“.

Nelle prime ore di domani “sono ancora previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali di forte intensità in progressivo spostamento dai rilievi occidentali a quelli orientali con esaurimento dei fenomeni in mattinata. Le precipitazioni rallenteranno l’esaurimento delle piene in corso, mentre saranno possibili nella prima metà della giornata fenomeni franosi, diffusi ruscellamenti lungo i versanti ed erosioni spondali nel reticolo minore. Sono previsti venti sud-occidentali di burrasca forte (75-88 km/h) sulle aree montane e di burrasca moderata (62-74 km/h) sulle aree collinari della regione, con temporanei rinforzi o raffiche di intensità superiore in attenuazione dalle ore serali. Nella prima metà della giornata è previsto mare al largo della costa ferrarese da molto mosso ad agitato in successiva attenuazione e condizioni del mare sotto costa che possono generare localizzati fenomeni di ingressione marina ed erosione del litorale“.

A Parma è alta l’allerta per le piene dei torrenti Baganza e Parma, che “presentano livelli particolarmente elevati“. “Le intense piogge in corso sulla fascia appenninica stanno determinando piene significative su vari corsi d’acqua provinciali. In particolare – ha affermato il sindaco di Parma Michele Guerra – il torrente Baganza e il torrente Parma presentano livelli particolarmente elevati. La situazione è in costante monitoraggio da parte degli Enti preposti. Vi invito a seguire i canali istituzionali per tenervi aggiornati in merito all’evoluzione dell’evento e ad adottare le necessarie misure di riduzione del rischio“. Il livello dell’acqua del Baganza è in forte crescita e anche la città è entrata in zona di allerta rossa. Il Comune ha chiuso il Ponte dei Carrettieri (Piazzale Fiume/Casa di Cura Piccole Figlie) ed evacuato gli impianti sportivi Lauro Grossi e Palalottici.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: