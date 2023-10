Maltempo, fronte freddo sull’Alto Adige: lo Stelvio imbiancato da abbondante nevicata | FOTO

MeteoWeb

Un fronte freddo ha attraversato nella notte l’Alto Adige. A causa delle intense precipitazioni, diverse località in quota sono imbiancate dalla neve, tra cui Passo dello Stelvio. In mattinata i fenomeni si esauriranno lasciando spazio al sole, il föhn soffierà a Nord.

