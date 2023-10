Il maltempo assedia la Lombardia: vento a 70 km/h a Lodi, evacuazioni per l’esondazione del Caffaro, la neve imbianca la Valtellina | FOTO

MeteoWeb

Dalle 4 del mattino di oggi forte pioggia sta assediando la Lombardia: oltre 170 gli interventi effettuati dai vigili del fuoco per allagamenti di strade, sottopassi e scantinati di edifici. Le maggiori criticità a Milano, dove il fiume Seveso è esondato interessando il centro abitato in zona Niguarda, e nel monzese dove a Meda è esondato il fiume Tarò. A Brescia, a causa del raggiungimento del livello di guardia della diga di Dazarè sul lago d’Idro, alla mezzanotte è stata disposta l’apertura delle chiuse per mantenere le condizioni di sicurezza della struttura.

Numerosi interventi, nella notte, da parte dei Vigili del fuoco del Comando provinciale di Sondrio e dei diversi distaccamenti per l’ondata di maltempo che da ieri si è abbattuta su Valtellina e Valchiavenna. Mentre è caduta la prima neve a Livigno e in altre località della Valtellina, vengono segnalati allagamenti, piccoli smottamenti, caduta di alberi pericolanti in altre zone: sono state una ventina le uscite dei pompieri sull’intero territorio, in particolare a Villa di Chiavenna, Andalo Valtellino e Valdisotto. Diversi i passi alpini chiusi per neve o transitabili unicamente con catene montate.

Nel Lodigiano, stamattina, si sono registrate raffiche di vento con picchi fino a 70 km/h nell’intera provincia. Per la caduta di un albero su una corsia, è bloccata anche la statale via Emilia tra Casalpusterlengo e Zorlesco. Decine di alberi ma anche tettoie cadute.

Una imponente ondata di maltempo si è abbattuta anche sulla città di Lecco e i suoi dintorni. La pioggia si è abbattuta dalle 4 di questa mattina sulla città, provocando allagamenti e caduta di alberi. I vigili del fuoco di Lecco stanno operando in una galleria nella zona dell’ospedale, in direzione della città, per un’auto ribaltata.

In previsione di una possibile esondazione del fiume Caffaro, sono state evacuate 250 persone a Bagolino e 100 persone a Ponte Caffaro. In giornata proseguirà il monitoraggio dell’area.

