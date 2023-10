Maltempo, nubifragi nella notte in Lombardia: a Milano esondato il Seveso | FOTO

MeteoWeb

Una linea temporalesca si è fatta strada nelle scorse ore su Milano, Como e Pavia, in moto verso Est. Un violento nubifragio ha infatti colpito nella notte in particolare Milano: è in corso l’esondazione del Seveso. Pattuglie della Polizia Locale hanno chiuso le strade allegate e sono allagati anche i sottopassi Rubicone e Negrotto. “L’esondazione durerà per qualche ora“, ha avvertito l’assessore Marco Granelli. Il livello del Lambro è alto ma non è in esondazione.

Al momento in regione, dalla mezzanotte, gli accumuli più rilevanti si segnalano a Meda (MB) con 75 mm, a Seregno (MB) con 61 mm e a Paderno Dugnano (MI) con 53 mm.

