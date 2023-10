Maltempo Milano: allerta per rischio idraulico nelle prossime ore, intanto inizia a calare il livello dell’acqua

MeteoWeb

Fino alle prime ore di domani mattina, mercoledì 1 novembre, il Centro monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia ha diramato l’allerta gialla (rischio ordinario) per rischio idrico sul territorio di Milano, anche in conseguenza delle precipitazioni cadute nelle scorse ore. Il Centro Operativo Comunale (COC) della Protezione Civile è tuttora attivo per il monitoraggio dei livelli idrometrici dei fiumi Seveso e Lambro e per coordinare i necessari interventi in corso.

Intanto, ha iniziato a diminuire il livello dell’acqua per le strade a Milano, dopo l’esondazione del Seveso avvenuta la scorsa notte, che ha provocato estesi disagi ai cittadini di almeno tre ampie zone della zona Nord della metropoli – Isola, Maggiolina e Niguarda – e alla circolazione delle auto e dei mezzi pubblici con ancora un sottopasso allagato e la linea 3 della metropolitana sospesa per un tratto. Restano ancora chiuse o difficilmente accessibili alcune strade come viale Fulvio Testi, Arbe, Zara, arterie di scorrimento tra le principali della città e di collegamento con la cintura metropolitana e le autostrade.

La metropolitana ha subito stop e rallentamenti sulla Linea Gialla, la M3, con la galleria allagata a Maciachini. “La linea è chiusa tra Zara e Centrale – precisa l’azienda del trasporto pubblico milanese – e i treni sono rallentati sul resto della linea. Bus sostitutivi collegano le stazioni di Maciachini e Centrale ma saltano le stazioni Zara e Sondrio, che non sono raggiungibili a causa delle condizioni stradali”. Per i milanesi è stata una mattinata infernale, e lungo è l’elenco delle deviazioni e modifiche del tracciato dei mezzi di superficie comunicato da Atm.

L’esondazione, dopo circa “6 ore”, è “terminata alle 12“, come ha riferito l’assessore alla Sicurezza Marco Granelli, e “dopo 31mm di pioggia in un’ora” sul capoluogo è uscito il sole.

Maltempo, a Milano 50 interventi dei Vigili del Fuoco

Dopo la forte pioggia e vento che nella notte hanno colpito gran parte della Lombardia, prosegue il lavoro dei Vigili del Fuoco in regione. Maggiormente colpite dal maltempo le province di Milano, Monza Brianza e Como. Nel capoluogo meneghino, sono ancora in atto interventi per fronteggiare i danni causati dall’acqua, specie nelle zone di via Fulvio Testi e viale Zara. Dopo gli interventi della notte, più di cinquanta sono stati svolti in mattinata, tra cui uno a Mediglia, dove i Vigili del Fuoco di Gorgonzola hanno soccorso una signora rimasta bloccata in auto con i suoi due bambini a causa di un albero caduto per il forte vento. Monitorato il livello del fiume Lambro.

In Brianza, i Vigili del Fuoco di Monza, supportati da personale proveniente da altri Comandi, stanno intervenendo a seguito di allagamenti e danni d’acqua in tutta la provincia. Attualmente gli interventi fatti sono 90: sul territorio stanno operando 50 pompieri. Le zone più colpite quelle di Meda, Carate Giussano, Seregno, Varedo e Desio.

Squadre all’opera anche in provincia di Como, in particolare nel canturino: più di cinquanta gli interventi eseguiti prevalentemente per danni d’acqua e tagli di piante cadute o pericolanti. I Vigili del Fuoco sono intervenuti ad Alserio per uno smottamento a ridosso di una abitazione privata. Nessuna conseguenza per le persone che vivono nella casa. A Como città, continuano i disagi a causa dell’esondazione del lago in città, verso Piazza Cavour.

