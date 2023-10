Maltempo, brusco calo delle temperature e prima neve in Slovenia | FOTO

MeteoWeb

Un fronte freddo ha raggiunto la Slovenia nelle scorse ore, provocando un brusco calo delle temperature rispetto a quelle anomale dei giorni e riportando la neve in montagna per la prima volta dal mese di aprile. Le vette più alte del gruppo montuoso Pohorje sono state imbiancate oggi, con il limite delle nevicate che è sceso a circa 1400 metri sopra il livello del mare. Un centimetro di neve è caduto a Rogla (1.490 metri s.l.m.): è interessante notare che lo scorso autunno questa località ha visto la prima neve solo il 20 novembre, quindi quest’anno la Dama Bianca è arrivata più di un mese prima.

Oggi in Slovenia le temperature sono scese intorno ai +15°C con il passaggio di un fronte freddo. È sicuramente un cambiamento brusco tanto quanto desiderato, considerando il caldo anomalo dei giorni scorsi (ieri si registravano ancora picchi di +26-27°C), responsabile anche di molti record per il mese di ottobre. Nella gallery scorrevole in alto, alcune immagini delle località imbiancate.

Questo calo delle temperature, tuttavia, sarà solo temporaneo. Venerdì 20 ottobre, specialmente nella metà orientale della Slovenia, si potranno raggiungere di nuovo i +25°C.