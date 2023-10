Maltempo, in Friuli Venezia Giulia freddo e nubifragi. Ancora estate al Centro/Sud | LIVE

MeteoWeb

Diluvia con +12°C in pieno giorno a Trieste, dove sono caduti 31mm di pioggia in centro. Precipitazioni ancor a più copiose a Udine, dove a Tavagnacco l’accumulo è salito a 42mm di pioggia con +13°C. Il Friuli Venezia Giulia sta vivendo il primo giorno d’autunno. Freddo e maltempo anche in Slovenia e Croazia. Il tutto mentre a Rimini e Ancona abbiamo +28°C, a Pescara +29°C, a Palermo addirittura +32°C e le spiagge ancora gremite di bagnanti in tutto il Centro/Sud.

Le temperature diminuiranno domani un po’ ovunque, tranne che all’estremo Sud. In settimana tornerà il maltempo su gran parte d’Italia.

