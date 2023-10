Maltempo Campania, il vento spazza via la tettoia di una scuola a Montoro: evacuati 350 studenti

MeteoWeb

Il forte vento che sta sferzando la Campania sta provocando danni e disagi. Oltre al fenomeno dell’acqua alta ad Ischia, danni si registrano anche sulla terraferma. A Montoro, in provincia di Avellino, il forte vento ha divelto i pannelli in lamiera del tetto dell’istituto alberghiero “Giovanni Ronca”, da settimane interessato da lavori di ristrutturazione esterna. Le lamiere volate via per decine di metri hanno colpito due auto, danneggiandone una gravemente, di altrettanti docenti parcheggiate nel piazzale della scuola. Non ci sono state persone ferite. I 350 studenti, attraverso percorsi protetti, sono stati evacuati dai Vigili del Fuoco. La Provincia di Avellino, che ha la competenza sulla manutenzione degli istituti scolastici secondari superiori, ha deciso di chiudere la scuola per i prossimi cinque giorni.

Sul Monte Partenio, nell’Avellinese, il vento ha raggiunto raffiche di 116km/h; raffiche di 94km/h a Monteforte Irpino, sempre in provincia di Avellino.

