Maltempo Firenze, alberi e rami abbattuti dal vento: pino cade su un’azienda a Scandicci | FOTO

Proseguono gli interventi di messa in sicurezza a seguito del maltempo che vedono i Vigili del Fuoco del comando di Firenze impegnati in diversi interventi per rami e alberi pericolanti. 30 sono le chiamate in attesa di essere evase. Si segnala l’intervento nel comune di Scandicci in Via del Piscetto, dove un pino è caduto su un’azienda. Nessuna persona sarebbe rimasta coinvolta. Una pianta è stata sradicata dal forte vento anche a Colle Val d’Elsa (Siena), dove un grosso cedro del Libano di un giardino privato è caduto su via Volterrana questa mattina intorno alle ore 11, invadendo entrambe le carreggiate.

