Maltempo Francia, Toti: “Liguria vicina alla Costa Azzurra, qui nessun danno significativo”

MeteoWeb

La tempesta Aline sta devastando il sud della Francia, oltre il confine con l’Italia, con pesantissime alluvioni che stanno provocando gravi danni. Il Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti esprime vicinanza per il territorio vicino: “un pensiero di vicinanza alla Costa Azzurra, colpita da una vasta alluvione: come Regione Liguria siamo pronti a fornire tutto il supporto necessario”, ha detto. Fortunatamente, in Liguria il maltempo non ha provocato gravi danni. “Si è conclusa pochi minuti fa l’allerta meteo arancione in Liguria. La perturbazione che ha attraversato la nostra regione, pur portando con sé forti venti, mareggiate e precipitazioni anche intense, non ha creato danni significativi – sottolinea Toti -. Nelle prossime ore piogge e temporali continueranno a interessare il Levante ligure, dove ora è scattata l’allerta gialla, quindi raccomandiamo massima prudenza”.

A causa del maltempo, sono 311 le persone evacuate in Francia fra ieri sera e questa mattina nel Dipartimento delle Alpi Marittime. Lo riporta Bfmtv, aggiungendo che secondo il prefetto del Dipartimento, Hugues Moutouh, 128 persone “vivono ancora in luoghi considerati pericolosi”.