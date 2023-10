Maltempo, frane e allagamenti: diverse strade chiuse tra Piemonte e Liguria, disagi anche sulla Milano-Genova

MeteoWeb

Giornata di maltempo in provincia di Alessandria, in particolare nell’area sudorientale, al confine con la Liguria. Forti temporali nelle vallate appenniniche, comprese tra i torrenti Stura, Lemme, Piota, Scrivia e Borbera. Le precipitazioni – come fatto sapere dalla Protezione Civile – hanno localmente superato accumuli di 100 millimetri di pioggia, creando situazioni di criticità idrogeologica. In forma precauzionale, per il rischio di esondazione del rio Vargo, è stata chiusa la strada provinciale 135 tra l’intersezione con la provinciale 142 e la periferia di Stazzano, dove nelle ultime ore sono caduti 130mm di pioggia e continuano ad insistere rovesci e temporali intensi. Ad Arquata Scrivia, allagamenti in alcune strade, garage e seminterrati. “Il problema principale – spiega il vicesindaco Nicoletta Cucinella – resta la quantità delle precipitazioni. Sapevamo dell’allerta meteo con codice giallo ed eravamo preparati, ma il sistema di smaltimento non è adeguato per volumi elevati in poco tempo“.

In Val Lemme chiuso il guado di Gavi; problemi con i rii nella vicina Voltaggio.

“Tutte le squadre del volontariato di Protezione Civile presenti in Val Borbera, Spinti , Lemme e Arquatese sono in stato di allerta; anche il coordinamento provinciale del volontariato di Protezione Civile è in stato di allerta”, informa la Protezione Civile di Alessandria.

Disagi anche sull’autostrada Milano-Genova, dove sono segnalati allagamenti e uno smottamento tra i caselli di Ronco Scrivia e Isola del Cantone (Genova).

Anche in Liguria, si registrano problemi alla viabilità a causa del maltempo. Sono chiuse al traffico, per frana, le statali 586 della “Val D’Aveto” e 35 “dei Giovi”. La strada statale 586 “della Val D’Aveto” è stata temporaneamente chiusa la traffico al km 30,800, in entrambe le direzioni nel territorio di Rezzoaglio, provincia di Genova. Le deviazioni del traffico vengono gestite in loco con apposita segnaletica. Anche la strada statale 35 “dei Giovi” è stata chiusa al traffico a seguito di una frana che ha interessato la carreggiata al km 39,500 nel comune di Isola del Cantone, Genova. Il traffico viene deviato tra gli svincoli “Caselli di Isola del Cantone” e “Vignole Borbera” dell’Autostrada A7. Sul posto sono presenti le squadre Anas e i Vigli del Fuoco per le operazioni di rimozione di materiali e detriti dal piano viabile e per la gestione della viabilità.

