Maltempo Liguria: grossa frana a Rezzoaglio, circolazione interrotta | FOTO

Una grossa frana ha invaso la carreggiata della SS586, poco prima dell’abitato di Rezzoaglio, interrompendo la circolazione. Sul posto sono presenti i volontari della Protezione civile, Anas e i vigili del fuoco per iniziare le operazioni di messa in sicurezza del versante e sgomberare la strada. Non risultano al momento feriti o sfollati. “Stiamo monitorando costantemente la situazione con il sindaco di Rezzoaglio – ha affermato l’assessore alla Protezione Civile, Giacomo Giampedrone – I tecnici di Anas sono sul posto, quando le condizioni della frana lo permetteranno potranno partire i primi interventi e valutare il da farsi: solo in quel momento si saprà l’entità del danno e i tempi di riapertura della strada. Nel mentre stiamo lavorando ad un piano di protezione civile che tenga anche conto dei trasporti sanitari: il 118 si è organizzato per garantire il passaggio dei mezzi di soccorso via terra dal versante emiliano, indirizzandoli verso Borgotaro, mentre i soccorsi via elicottero continueranno ad essere gestiti sul nostro territorio“.

