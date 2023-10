Maltempo, frazione isolata nel Piacentino: anziana salvata da una casa allagata | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Nelle prossime ore, sono ancora previste piogge intense sui rilievi centrali dell’Emilia Romagna, in attenuazione sui settori occidentali. La piena del fiume Nure è in esaurimento, mentre la piena del fiume Parma sta transitando con livelli compresi tra soglia 2 e 3, rende noto Arpae. Il colmo di piena a Colorno è previsto nella tarda serata di oggi. La cassa di espansione del Parma grazie alla parziale chiusura delle paratoie delle tre bocche della diga, ha trattenuto a partire dalla mattinata quasi 8 milioni di metri cubi d’acqua e ciò al fine di mantenere livelli di sicurezza nel tratto cittadino e a valle di esso, considerata la concomitanza delle piene di Parma e Baganza, che si uniscono in città. Da alcune ore, fuoriescono dalla cassa circa 130 metri cubi al secondo, per garantire portate e livelli compatibili con l’alveo di valle, ma nel contempo mantenendo all’interno della cassa una quota libera di possibile invaso nel caso dovessero verificarsi, a monte, ulteriori innalzamenti.

L’ondata di piena causata dal forte maltempo che nella notte si è abbattuto anche sulla provincia di Piacenza, in particolare sulla Valnure e sulla Valtrebbia, ha causato frane, alcuni crolli stradali lungo arterie secondarie e la chiusura temporanea e precauzionale di molti ponti sui fiumi Nure e Trebbia. Alcuni tratti di strada in montagna, tra Ferriere e Farini, sono crollati sotto l’impeto dell’acqua e della piena. Alcune abitazioni lungo il corso del Nure nella zona di Pontedellolio sono state evacuate per precauzione in tarda mattinata, mentre una anziana rimasta isolata nella casa allagata è stata salvata da una pattuglia dei Carabinieri del Comando provinciale di Piacenza.

Nel primo pomeriggio, l’ondata di piena è scesa a valle verso il Po fino alle porte di Piacenza, nella zona est della città emiliana: qui si è verificato l’allagamento di un’area golenale tra le frazioni di Roncaglia e Fossadello. Inoltre, il ponte lungo la via Emilia nel comune di Pontenure è stato chiuso in via precauzionale da Anas, con gravi ripercussioni sul traffico in uscita dalla città.

Il Soccorso Alpino dell’Emilia Romagna sta intervenendo a Pomarolo, frazione di Ferriere (Piacenza), per persone anziane isolate a causa del maltempo. Tra queste ci sarebbe anche un uomo di 104 anni. Dalle prime informazioni, non ci sono problematiche sanitarie.

“Sono ore intense sul fronte meteo nel territorio del Comune di Piacenza e in tutto il territorio provinciale: da questa mattina sono in costante contatto con il Centro coordinamento soccorsi che fa capo alla prefettura e poco fa sono stata nella zona di Roncaglia per rendermi conto di persona della situazione attuale, che, per quanto riguarda il territorio del Comune di Piacenza e i vicini comuni di pianura, è ancora caratterizzata dall’allerta rossa, con tutto ciò che ne consegue in termini di monitoraggio, ma che al momento risulta sotto controllo“. Lo ha dichiarato Katia Tarasconi, sindaco di Piacenza, sul suo profilo Facebook. “Sono state comunque adottate azioni a titolo precauzionale – ha spiegato il sindaco -. Segnalo tre chiusure, per l’appunto a titolo precauzionale: è al momento chiuso il ponte sul Nure che collega Piacenza a Pontenure sulla via Emilia, il sottopasso autostradale di via Mussi a Roncaglia e il sottopasso ferroviario di via Ferdinando di Borbone. Con riferimento al ponte, la chiusura è stata decisa dall’Anas per tenere d’occhio il flusso dei detriti trasportati dalla corrente, nonostante l’ondata di piena sia già passata e il livello dell’acqua sia in lenta diminuzione. Non è da escludere, tuttavia, una seconda ondata. I mezzi di soccorso, naturalmente, sono autorizzati al passaggio. Anche per la giornata di domani, martedì 31 ottobre, è prevista l’allerta meteo arancione, quindi di entità moderata. Di conseguenza è bene attenersi alle precauzioni già comunicate: tenersi lontani dagli argini e dalle rive dei corsi d’acqua e limitare gli spostamenti al minimo indispensabile”.

Maltempo: a Parma la situazione sta tornando alla normalità

A Parma, la situazione sta lentamente tornando alla normalità. Al momento tutti i livelli dei corsi d’acqua si stanno abbassando. La situazione è in costante monitoraggio da parte degli Enti preposti. Lo riferisce il Comune. “Ciò nonostante, a fronte del perdurare dell’allerta anche per la giornata di domani, 31 ottobre, si invita la cittadinanza ad adottare comportamenti improntati alla massima prudenza e a prestare attenzione ai comunicati istituzionali”, prosegue l’amministrazione.

A Berceto, a causa delle forti piogge della giornata di oggi, l’acqua ha invaso alcune strade del centro del paese. Si sono registrate altre criticità anche in alcune frazioni.

A Fornovo di Taro, è in corso una nuova piena del Taro: superata la soglia arancione in località Fornovo. Michela Zanetti, sindaco di Fornovo, in un messaggio del sistema “Alert”, spiega che “sono esondati diversi corsi d’acqua ed è collassato il ponte di Ozzanello. Si invita la popolazione a prestare la massima attenzione in prossimità dei corsi d’acqua“. Se possibile, continua Zanetti, “spostarsi ai piani superiori delle abitazioni se si vive in prossimità dei corsi d’acqua”. Per quanto riguarda la viabilità, “il ponte sullo Sporzana alla Salita è ora riaperto, resta chiuso in via precauzionale quello di Respiccio”. La Protezione Civile e le forze dell’ordine stanno perlustrando tutto il territorio e rispondendo alle necessità”, conclude la prima cittadina parmense.

Prosegue ricerca di una persona dispersa

I Vigili del Fuoco proseguono le ricerche di una persona che sarebbe dispersa da ieri nel torrente Parma. L’allarme è scattato dopo la segnalazione di una passante che aveva allertato i soccorsi dicendo di aver visto una persona, aggrappata a un tronco per non finire nel torrente in piena. Stando alle primissime informazioni riferite dalla passante, si tratterebbe di un’anziana ma nessuna denuncia di scomparsa è stata presentata. A Fornovo (Parma), i Vigili del Fuoco stanno evacuando alcuni operai da una ditta perché allagata.

