Maltempo Friuli, primi allagamenti nell’Udinese: attenzione alle prossime ore

Il maltempo inizia a fare sul serio anche in Friuli Venezia Giulia, dove al momento tra i dati pluviometrici più significativi spiccano gli 86mm al Gran Monte, 84mm a Subit di Attimis, 82mm a Platischis, 78mm a Povoletto, Colloredo di Prato, 75mm a Savorgnano, 74mm ad Adegliacco, 69mm ad Udine. Proprio nell’Udinese, si stanno verificando allagamenti. La Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia segnala allagamenti di strade nei territori comunali di Attimis, Mereto di Tomba (località San Marco), Udine centro città (zona via Spalato, via Caterina Percoto, via Superiore, via Leicht), Basiliano e Tricesimo. Segnalata anche l’implosione di una copertura di un vecchio immobile dismesso a Carnia di Venzone. A Grado, nel Goriziano, è stato raggiunto stamattina il picco di marea a quota 1,28 metri. I volontari, attivati dalla sala operativa regionale, stanno monitorando la situazione e intervenendo sul territorio.

Attenzione alle prossime ore: piogge intense e persistenti insisteranno sul Friuli Venezia Giulia, con rischio di ulteriori allagamenti e problemi idrogeologici. Attenzione anche al forte vento.

