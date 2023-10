Allerta Meteo, il maltempo flagella il Nord: piogge monsoniche, allarme per vento e mareggiate. Ancora caldo al Sud

MeteoWeb

La città che meglio rappresenta il maltempo che sta colpendo l’Italia oggi è Udine, dove abbiamo +15°C e sono già caduti 69mm di pioggia. L’ondata di maltempo di origine atlantica che sta flagellando il nostro Paese è particolarmente violenta sul Nord, come ampiamente previsto: abbiamo fiumi in piena a causa delle piogge torrenziali che stanno colpendo l’Appennino settentrionale al confine tra Piemonte, Liguria, Toscana, Lombardia ed Emilia. Proprio in questa zona si registrano gli accumuli pluviometrici più rilevanti, intorno a 150mm giornalieri, con pesanti conseguenze a valle per i fiumi in piena.

Al momento le località più colpite dalle precipitazioni sono proprio quelle appenniniche al confine tra Piemonte, Liguria, Toscana, Lombardia ed Emilia: abbiamo infatti 156mm di pioggia giornaliera all’Abetone (Pistoia), 145mm a Pian del Poggio (Pavia), 144mm ai Piani di Carrega (Alessandria), 139mm al Rifugio Parco Antola (Genova), 136mm a Ventarola-Casanova Rovegno (Genova), 135mm a Casola di Terenzo (Parma), 125mm a Capanne di Cosola (Alessandria), 119mm a Cabanne di Rezzoaglio (Genova), 117mm a Parazzuolo di Rezzoaglio (Genova), 114mm ad Arquata Scrivia (Alessandria), 110mm a Rezzoaglio Cerisola (Genova), 106mm a Stazzano (Alessandria).

Una vera e propria valanga d’acqua che si sta riversando sul Nord Italia e che si intensificherà ulteriormente in serata con particolare riferimento al Nord/Est. Al contrario, al Sud fa caldissimo con +34°C a Palermo, +31°C a Capo d’Orlando e Termini Imerese, +30°C a Olbia e Cefalù, +28°C a Roma, Siracusa, Latina, Guidonia, Termoli, Barletta, Alghero, Sassari, Oristano, Trapani e Battipaglia, +27°C a Salerno, Caserta, Pozzuoli, Cerignola e Pratica di Mare. A determinare queste grandi differenze è il vento di scirocco che sta soffiando impetuoso in tutto il Paese, alimentando forti mareggiate lungo le coste esposte:

Proprio nelle prossime ore il vento rinforzerà sensibilmente la propria intensità sull’Italia: quella in arrivo sarà una notte da incubo nell’alto Adriatico, con raffiche da uragano su Polesine, Veneto e Friuli Venezia Giulia dove avremo per la seconda volta nel giro di pochi giorni un episodio di acqua alta davvero devastante. Attenzione alle forti mareggiate anche in Croazia:

Domani, martedì 31 ottobre nonché ultimo giorno del mese, le correnti ruoteranno dai quadranti occidentali ma continueranno ad essere molto forti soprattutto al Nord/Est: raffiche impetuose colpiranno il Veneto e l’Emilia Romagna con una vera e propria tempesta nella zona costiera dell’Adriatico. Attenzione anche alle Marche e all’Abruzzo, con pesanti mareggiate sulle dirimpettaie Slovenia e Croazia:

Sarà un’altra giornata di forte maltempo, stavolta non solo al Nord (persistente al mattino) ma anche nelle Regioni tirreniche, come possiamo vedere dalle mappe specifiche. Attenzione anche al calo delle temperature, che determinerà abbondanti nevicate sulle Alpi in quota:

Solo nel pomeriggio-sera di domani assisteremo finalmente ad un miglioramento, ma anche ad un coinvolgimento del Sud tra Campania, Calabria e Sicilia tirreniche dove le temperature saranno in netto calo:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: