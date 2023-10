Maltempo in Friuli Venezia Giulia: piogge intense nell’Udinese, l’acqua alta torna a sorprendere Grado | FOTO

MeteoWeb

Un fronte freddo è passato su Friuli Venezia Giulia, spostandosi in Slovenia attorno alle 01:30. Il passaggio del fronte ha determinato piogge molto intense su Alpi e Prealpi Carniche, temporali sparsi e un intenso flusso di correnti di Scirocco. Nelle ultime 24 ore sono caduti oltre 150-200 mm di pioggia. Al momento, dalla mezzanotte, gli accumuli più rilevanti si registrano sui rilievi, con 65 mm ad Oseacco di Resia (UD), 53 mm a Piano d’Arta (Arta Terme, UD).

Piogge intense anche sulla pianura udinese e pordenonese, meno forti sulla zona di costa e sull’Isontino. In quota sulla zona montana sono state registrate raffiche di vento da Sud fino a 140-150 km/h localmente, mentre su costa e pianura lo scirocco ha soffiato sostenuto con raffiche fino a 75-80 km/h nella prima parte della notte. Segnalati alberi caduti sulla SR355 a Forni Avoltri, uno è caduto sulla linea telefonica nel comune di Trasaghis, altri nel comune di Tolmezzo, mentre a Mortegliano sono cadute impalcature.

Sul litorale, Grado ha vissuto un’altra lunga notte: l’acqua è tornata a salire e lo ha fatto prima del previsto: secondo i dati Ispra, infatti, il picco sarebbe dovuto essere di 133 cm sul livello di medio mare alle 22:50 ma già prima delle 22 l’acqua era uscita dal porto. Il picco di marea è stato poi raggiunto alle 23:15, con un valore di 145 cm e si prevede il raggiungimento di un nuovo picco significativo attorno le 10.

Nella notte è stato aperto il servizio di Piena del Fiume Tagliamento. Alle 6 di questa mattina il livello del fiume Tagliamento a Venzone all’idrometro “Venzone Tagliamento” ha raggiunto il valore di 2.94 m, superando il valore di guardia posto a 1,90 m, per le prossime ore si prevede il livello in diminuzione. A Latisana il livello di picco della piena è previsto tra le 18 e le 19. Alle 3 di questa mattina è aperto il servizio di Piena del Fiume Livenza, e alle 4 i valori di portata alla confluenza Meduna-Cellina “Zona Conoidi” hanno raggiunto il valore di 818 mc/s superando il valore di primo presidio posto a 800 mc/s e per le prossime ore si prevede una diminuzione; alle 6:30 il livello del fiume Livenza a San Cassiano all’idrometro “San Cassiano” ha raggiunto il valore di 4,29 m superando il valore di guardia posto a 3,50 m e si prevede il raggiungimento del picco in mattinata; infine alle 6:30 il livello del fiume Judrio a Prepotto all’idrometro “Prepotto” ha raggiunto il valore di 2,09 m superiore al valore di guardia posto a 2,00 m, e per le prossime ore si prevede una diminuzione.

