Maltempo, il forte temporale di questa sera sullo Stretto di Messina: nubifragi tra Catania, Messina e Reggio

Il primo temporale d’autunno ha colpito questa sera l’area dello Stretto di Messina, e in modo particolare l’area etnea e jonica tra Catania, Messina e Reggio Calabria. Il temporale si è generato proprio sull’Etna, e da lì si è mosso verso nord/est colpendo il messinese e il reggino, con particolare riferimento alla zona Sud di Reggio Calabria e al basso Jonio. Non sono disponibili dati pluviometrici in Calabria, ma in Sicilia sono caduti 24mm di pioggia a Giarre, 22mm a Fornazzo, 21mm a Nunziata di Mascali, 15mm a Piano Provenzana, 11mm a Riposto, 10mm a Bronte, 8mm a Calatabiano, 7mm a San Gregorio di Catania e Messina – Santa Margherita, 6mm a Nicolosi, 5mm a Mascalucia e Zafferana Etnea, 4mm a San Giovanni La Punta e Acitrezza.

