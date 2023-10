Maltempo, inizia il peggioramento: forti temporali dal Mar Ligure al Levante, diluvio nello Spezzino | LIVE

MeteoWeb

È iniziato il brusco peggioramento del tempo al Nord, con una forte linea temporalesca che dal Mar Ligure risale verso il Levante Ligure, tra le provincie di Genova e La Spezia. Forti temporali e piogge intense sono in atto sullo Spezzino, dove sono già caduti 99mm a San Benedetto, 80mm a Riccò del Golfo di Spezia, 66mm a Graveglia, 33mm a La Spezia, dove è in atto un vero e proprio diluvio con un rain rate di 132mm/h. I fenomeni stanno colpendo anche la Lunigiana, in Toscana, con forti piogge e forte vento.

Da segnalare, infatti, il netto rinforzo del vento. “Venti di burrasca forte si registrano sui crinali del centro-Levante, con punte fino a 110km/h di vento medio e raffiche oltre i 150km/h a Casoni mentre in prossimità della costa la stazione di Fontana Fresca ha registrato 73km/h di vento medio con raffiche fino a 100km/h”, segnala Arpal.

Proprio questa zona, tra la Liguria orientale e l’alta Toscana, sarà quella più duramente colpita dal maltempo nelle prossime ore. I temporali continueranno ad interessare sempre le stesse zone, già sature dopo le forti piogge dei giorni scorsi: è alto il rischio di esondazioni, frane e smottamenti.

