Maltempo Liguria: frana tra Casarza e Bargone, frazione isolata | FOTO

MeteoWeb

All’alba di questa mattina si è verificata una frana sulla strada per la frazione di Bargone, sulle alture del comune di Casarza Ligure, che ha causato l’interruzione del traffico. Sono già al lavoro i tecnici del Comune per liberare al più presto la carreggiata. Isolate un centinaio di persone dall’accesso alla viabilità principale della SS523. Vigili del fuoco e tecnici del Comune di Casarza insieme al sindaco Giovanni Stagnaro sono sul posto per verificare la stabilità del fronte franoso e rimuovere il materiale dalla strada: se il sopralluogo darà esito positivo, la strada potrebbe essere riaperta in giornata.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: