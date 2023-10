Maltempo Liguria, ampia frana a Ne: chiusa la strada tra Nascio e Cassagna

MeteoWeb

Problemi alla viabilità per gli effetti del maltempo in Liguria. Nella tarda mattinata di oggi, un’ampia frana ha invaso la strada comunale che collega le località di Nascio e Cassagna, nel comune di Ne, interrompendo la viabilità. Sono già state avviate le operazioni di ripristino. Le due frazioni sono comunque raggiungibili tramite un’altra strada comunale. Per quanto riguarda la frana caduta questa mattina sulla strada tra Bargone e Casarza Ligure, i detriti sono stati rimossi e la viabilità è ripresa grazie ad un senso unico alternato. Continuano i lavori per realizzare una massicciata di contenimento ai lati della strada: le operazioni dovrebbero concludersi nel pomeriggio di oggi.

