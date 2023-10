Maltempo Liguria, oggi picchi di 170mm e raffiche di quasi 150km/h: si lavora sulla frana di Rezzoaglio

MeteoWeb

“L’obiettivo è riaprire a senso unico alternato entro domani sera la provinciale 586, interrotta a causa di una frana all’altezza di Rezzoaglio. Con il sindaco Marcello Roncoli abbiamo fatto il punto delle criticità emergenziali, ma al momento non sussiste la necessità di trasferire persone dalle rispettive abitazioni. Garantiamo servizi di emergenza sanitaria da terra con viabilità alternativa, e ovviamente è allertato l’elisoccorso in caso di necessità“. Così il Presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, e l’assessore alla Protezione Civile, Giacomo Giampedrone. “L’allerta meteo è ancora in corso e proseguirà anche nelle prossime ore – aggiungono Toti e Giampedrone – è necessario, come sempre in questi casi, non sottovalutare i possibili rischi. In questi ultimi giorni le precipitazioni sono state abbondanti e quindi è più che mai necessario porre la massima attenzione, in particolare nelle zone più colpite”.

Sulla provinciale 72, sempre in Val D’Aveto, in località Alpepiana, non è invece percorribile il guado allestito per il passaggio al posto del ponte sul torrente Aveto sulla provinciale stessa, che è in manutenzione. Al momento alcune frazioni possono essere raggiunte solo a piedi. È attivo servizio di soccorso con due ambulanze alle due sponde del fiume in caso di emergenza. Si è verificata, inoltre, una frana sulla strada statale 35 dei Giovi, causata dalle forti piogge, nel comune di Isola del Cantone.

Nella giornata di oggi, le precipitazioni hanno interessato soprattutto il Centro-Levante della regione, in particolare il Levante. Sono stati puntualmente superati i 100mm a Piana Battolla in Comune di Follo, Torriglia (108mm nelle ultime 12 ore), 171mm in 12 ore a Pontremoli appena al di là del confine ligure e a Cabanne, nel comune di Rezzoaglio. Da metà giornata, le precipitazioni hanno insistito particolarmente sull’interno del Genovese (con i massimi nella zona tra Valle Scrivia e Val d’Aveto). Venti da sud meridionali di burrasca forte, anche a raffiche, con il massimo registrato fino ad ora Fontana Fresca con 148km/h. Si registra un aumento del moto ondoso con mare fino ad agitato sul Levante.

