Maltempo Liguria, Toti: “fase difficile dalla mezzanotte all’alba”

MeteoWeb

Il Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e l’assessore alla Protezione Civile Giacomo Giampedrone si sono recati questa sera in Sala operativa unificata permanente della Protezione Civile regionale, con la presenza anche dei Vigili del Fuoco. Per tutta la durata dell’allerta meteo arancione, scattata alle 22 e prevista fino alle 15 di domani, verrà monitorata la situazione su tutto il territorio con l’evolversi del fronte principale della perturbazione. “Ci attende una notte certamente complessa – ha detto Toti – con precipitazioni importanti. I francesi nell’area di Nizza hanno diramato un’allerta rossa, segno che si aspettano l’incrocio tra correnti calde e fredde su quel versante delle Alpi marittime. Noi ci aspettiamo piogge copiose sia a Ponente che a Levante, Genova compresa, a causa dell’aria calda del Mar Ligure che si scontrerà con le correnti fredde della perturbazione. Prevediamo che la fase più complessa possa essere dopo la mezzanotte e fino all’alba. Per questo raccomandiamo a tutti grande prudenza e attenzione. E ringraziamo gli uomini e le donne della nostra Protezione Civile che, insieme ai Vigili del Fuoco, lavoreranno per tutta la notte per garantire la nostra sicurezza”.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: