Maltempo Liguria, serie di trombe marine alle Cinque Terre | VIDEO

Il peggio dell’ondata di maltempo ha attraversato ieri la Liguria, colpita da piogge torrenziali e forti venti. Oggi la situazione è decisamente migliorata, ma un temporale autorigenerante ha interessato l’estremo Levante, scaricando piogge oltre i 100mm: in particolare sono caduti 109mm a Murlo/Montemarcello (SP), mentre sull’Alta Toscana ci sono punte di 120mm. Sul resto della Liguria, il tempo è asciutto con nuvolosità sparsa ed ampi spazi soleggiati, in particolar modo lungo la costa. Ma l’instabilità dell’aria è evidente dalla serie di trombe marine che si sono formate in tarda mattinata alle Cinque Terre. Nel video a corredo dell’articolo, se ne possono osservare almeno 7, con le prime due che sono le più pronunciate, mentre delle altre si scorge appena un accenno di imbuto: immagini davvero suggestive.

Il temporale che ha colpito nella mattinata di oggi la parte più estrema dello Spezzino ha causato alcuni allagamenti localizzati e frane ma non l’isolamento della frazione di Bocca di Magra, ad Ameglia. Gli allagamenti che hanno interessato via Fabbricotti sono in via risoluzione, è in corso la rimozione dei massi dalla sede stradale in via di Santa Croce. La situazione, grazie agli interventi in corso, sta tornando alla normalità.

