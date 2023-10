Maltempo, forti temporali in Toscana: allagamenti a Pisa | FOTO

MeteoWeb

Dopo il forte temporale che ha colpito tra Levante ligure e Alta Toscana, scaricando oltre 100mm di pioggia, la Toscana continua ad essere interessata da temporali in lungo e in largo. I dati pluviometrici più importanti delle ultime 24 ore nella regione indicano: 120mm a Rocca Sigillina, 102mm a Campagrina, 99mm a Torano, 97mm a Vergheto, 85mm a Parano, Vagli di Sotto, 83mm a Careggine, 81mm al Passo della Cisa, 79mm al Passo del Brattello, Avenza, 76mm sull’Alpe di Poti, 73mm a Pontremoli. Anche Pisa è stata colpita da un forte temporale a partire dalle 12, che ha scaricato 37mm di pioggia. Il maltempo ha provocato alcuni allagamenti in città, come indicano le foto a corredo dell’articolo, che mostrano anche una bellissima Shelf Cloud (o nube a mensola) a Ponte Buggianese, in provincia di Pistoia.

