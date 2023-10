Maltempo Livorno, danni da forte vento e mareggiata: chiude viale Italia

MeteoWeb

Il maltempo continua a sferzare Livorno, tanto che è stato deciso di chiudere al traffico viale Italia, che è lungomare, a causa delle onde alte del mare e anche per la caduta di una palma all’altezza del civico 113. Lo rende noto il Comune. La palma ornamentale si è spezzata a causa del forte vento di libeccio che sta sferzando la città ed è caduta in parte sulla carreggiata stradale. La Protezione Civile comunale ha chiuso il viale alla circolazione anche a causa dei detriti che le onde stanno portando a terra in vari punti e che rendono rischioso il transito dei veicoli. Il personale è al lavoro per liberare la sede stradale.

Proseguono, intanto, gli interventi dei Vigili del Fuoco a Livorno e in tutta la provincia a causa del forte vento. Dalla mattina, si contano una quarantina di interventi tra cornicioni pericolanti, dissesti statici, alberi caduti e rami pericolanti, tende divelte e gronde danneggiate. Sono interessati tutti i quartieri della città, mentre lungo la costa ci sono stati alcuni interventi dovuti al forte vento anche a Cecina e Piombino.

