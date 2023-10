Maltempo Toscana, forte vento in Versilia: alberi caduti e danni in diverse località | FOTO

MeteoWeb

A partire da ieri, una nuova ondata di maltempo ha sferzato la Toscana, con piogge torrenziali e forti venti. Proprio il vento ha provocato danni e disagi in molte località della Versilia. A Camaiore (Lucca) nella scorsa notte si sono registrati fenomeni di caduta di piante, specialmente nella zona delle Seimiglia. Ad essere interessate dalla caduta delle piante sono state via Benefizio e località Patacchi a Santa Maria Albiano, via Seimiglia a Fibbiano, via Norcini a Gombitelli e via Frascalino a Montemagno, spiega il Comune in una nota, facendo il punto sulla situazione maltempo e specificando che “tutti gli alberi sono posti in proprietà private”. Una fronda di albero ha intralciato la viabilità anche su via Lucchesi in direzione Pedona.

Nella mattinata, l’amministrazione si è subito attivata per ripristinare la completa fruizione e garantire la sicurezza delle strade, con la rimozione degli alberi d’intralcio. La situazione, al netto di eventuali peggioramenti meteorologici, è ad ora sotto controllo. Il sindaco, però, richiama al dovere i proprietari delle aree prospicienti alle strade collinari spiegando che più volte è stata sollecitata e intimata la pulizia e che d’ora in poi l’amministrazione non sarà più tollerante di fronte a tanta negligenza, che è poi causa di pericoli come quelli di stanotte.

Il forte vento che ha soffiato per tutta la notte e nella mattina sulla Versilia ha spinto le acque del mare ad allagare diversi stabilimenti balneari. Visibili gli effetti sui bagni situati lungo la Passeggiata a Viareggio. Le strutture sono state invase dall’acqua, cui si è aggiunta anche quella piovana. I titolari degli stabilimenti sono andati in spiaggia per svolgere un sopralluogo e valutare i danni. Il maltempo ha dato problemi anche alla sede distaccata della capitaneria di porto di Viareggio, situata vicino al Club Nautico. Sul molo, il vento ha provocato dei problemi alla struttura tanto che sono dovuti intervenire i Vigili del Fuoco con l’autoscala per mettere in sicurezza l’area.

Una squadra di Vigili del Fuoco del distaccamento di Pietrasanta (Lucca) è intervenuta in via di Arni, a Stazzema, a seguito della caduta di una pianta ad alto fusto che è finita sul tetto di una casa. Nessuna persona ha avuto conseguenze fisiche, mentre l’abitazione ha subito danni al solaio. Difficile la rimozione della pianta, con fronde molto ampie e rami di spessore, tanto che è stato necessario far intervenire un autogru e una piattaforma aerea per metterla in sicurezza.

Sempre in Toscana, il comando dei Vigili del Fuoco di Pistoia è ancora impegnato da mercoledì 25 ottobre in numerosi interventi conseguenti al maltempo dei giorni scorsi. Il vento e le forti piogge hanno creato problemi per la caduta di piante che hanno ostruito la viabilità e colpito linee elettriche e telefoniche. Eseguiti finora oltre 90 interventi di vario tipo.

Disagi sulle strade in Versilia

A causa del maltempo, la strada provinciale 10 di Arni a Stazzema (Lucca), già chiusa al traffico mercoledì 25 ottobre, resterà chiusa ancora per due settimane. In base alle ultime valutazioni, la provincia di Lucca ha elaborato un programma di interventi per il ripristino della viabilità interrotta all’altezza del Ponte dei Merletti, fra la galleria del Cipollaio e la località Tre Fiumi. Con le condizioni meteorologiche adeguate, e lavorando anche il sabato e la domenica, i tempi previsti per la riapertura al traffico veicolare sono stati stimati in circa 14 giorni. Oltre ai grossi massi, alcuni anche di 8 metri cubi, caduti sulla strada provinciale, ci sono altre rocce pericolanti a sbalzo e quindi precarie che ora rischiano di scivolare in basso, sulla carreggiata. Tonnellate di roccia che la Provincia dovrà togliere prima di riaprire la strada al transito dei veicoli.

Sempre a causa del maltempo, la strada statale 12 dell’Abetone e del Brennero è temporaneamente chiusa nel comune di Borgo a Mozzano, in provincia di Lucca, per alberi caduti. Le squadre Anas stanno operando da questa mattina per sgomberare la carreggiata e ripristinare la circolazione in sicurezza entro la serata di oggi. Il traffico è deviato sulla viabilità secondaria con indicazioni sul posto.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: