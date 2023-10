Maltempo Toscana: in Lunigiana, Alta Garfagnana e Appennino 200 mm, “in 10 giorni punte di 500 mm nel Nord/Ovest”

MeteoWeb

Ondata di forte maltempo nelle scorse ore in Toscana. “In un solo giorno nelle zone della Lunigiana, Alta Garfagnana e dell’Appennino sono caduti fino a 200 mm di pioggia, quello che piove in media in un mese“: è quanto ha comunicato il presidente della Toscana Eugenio Giana sui social. “Queste intense precipitazioni hanno comportato alcune frane localizzate e cadute di alberi sui tratti montani dove sono in corso interventi per il ripristino, in particolare a Comano (SP25), Villafranca (SP26) e Bagnone (SP25). La situazione meteo è in miglioramento“.

“Ancora abbondanti piogge sul Nord Ovest della Toscana. Tra il pomeriggio di ieri (giovedì) e la notte di oggi (venerdì) tra Appennino Massese e alto Appennino Pistoiese cumulati tra i 120 e i 180 mm. Pioggia che si somma alle precipitazioni dei giorni scorsi,” spiegano gli esperti del Consorzio LaMMA. “Tra il 18 e il 27 ottobre, quindi in 10 giorni, in alcune località appenniniche del nord ovest cumulati fino a 450/500 mm“.

