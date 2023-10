Maltempo Lombardia: piccolo smottamento ai piedi del Monte San Martino, a Lecco

MeteoWeb

Un piccolo smottamento si è verificato oggi a Lecco, in via Stelvio, ai piedi del Monte San Martino. Lo rendono noto i Vigili del Fuoco. Sul posto, per le verifiche del caso, sono intervenuti i Vigili del Fuoco, un geologo e un tecnico del Comune. Questo pomeriggio, inoltre, i Vigili del Fuoco di Lecco sono intervenuti per liberare l’alveo del fiume Caldone dopo che alcuni alberi, caduti a causa del maltempo in prossimità di un ponte, avevano creato una diga naturale. L’area è stata messa in sicurezza tramite l’utilizzo di motoseghe.

